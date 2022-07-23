كوريا الشمالية توجه تحذيرا شديد اللهجة لأمريكا

جدة - نرمين السيد - وجهت كوريا الشمالية تحذيرًا شديد اللهجة للولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية بشأن التدريب المشترك الذى يعتزمان تنفيذه الشهر المقبل، حيث شددت بيونج يانج على أن أمريكا وأتباعها سيواجهون توترات أمنية خطيرة.





وحسبما جاء فى الموقع الالكترونى لوزارة الخارجية، كشفت كوريا الشمالية كشفت كوريا الشمالية عن مقابلة جرت بين صحفيين من وكالة "أسوشيتد برس" التلفزيونية وتشوى جين، نائب رئيس أحد المعاهد التابعة لوزارة الخارجية، حول نزع السلاح والسلام.

ووفقًا للمقابلة التى نقلتها شبكة "كيه.بى.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية، اليوم السبت، قال المسؤول الكورى الشمالى إن أمريكا وكوريا الجنوبية تمضيان قدمًا فى تدريب عسكرى مشترك من 22 أغسطس المقبل، وأنه من الواضح أن التدريب، كما هو فى المرة الأخيرة، هو تدريب على هجوم نووى استباقى على كوريا الشمالية.

وأشار تشوى بشكل خاص إلى أن الولايات المتحدة تعهدت فى وقت سابق بتقديم ردع موسع لكوريا الجنوبية، وحشد جميع الوسائل، بما فى ذلك الأسلحة النووية، محذرًا من أنه إذا اختارت واشنطن وأتباعها المواجهة مع بيونج يانج، فإنهم سيواجهون اضطرابات أمنية لم يواجهونها من قبل.