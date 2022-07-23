وحسبما جاء فى الموقع الالكترونى لوزارة الخارجية، كشفت كوريا الشمالية كشفت كوريا الشمالية عن مقابلة جرت بين صحفيين من وكالة "أسوشيتد برس" التلفزيونية وتشوى جين، نائب رئيس أحد المعاهد التابعة لوزارة الخارجية، حول نزع السلاح والسلام.
ووفقًا للمقابلة التى نقلتها شبكة "كيه.بى.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية، اليوم السبت، قال المسؤول الكورى الشمالى إن أمريكا وكوريا الجنوبية تمضيان قدمًا فى تدريب عسكرى مشترك من 22 أغسطس المقبل، وأنه من الواضح أن التدريب، كما هو فى المرة الأخيرة، هو تدريب على هجوم نووى استباقى على كوريا الشمالية.
وأشار تشوى بشكل خاص إلى أن الولايات المتحدة تعهدت فى وقت سابق بتقديم ردع موسع لكوريا الجنوبية، وحشد جميع الوسائل، بما فى ذلك الأسلحة النووية، محذرًا من أنه إذا اختارت واشنطن وأتباعها المواجهة مع بيونج يانج، فإنهم سيواجهون اضطرابات أمنية لم يواجهونها من قبل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كوريا الشمالية توجه تحذيرا شديد اللهجة لأمريكا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.