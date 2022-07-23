العالم اليوم - السودان يرفع أسعار البنزين والديزل

انتم الان تتابعون خبر السودان يرفع أسعار البنزين والديزل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 23 يوليو 2022 12:21 مساءً - قالت وزارة النفط السودانية في بيان يوم السبت إن أسعار البنزين في السودان ارتفعت اليوم السبت بواقع 90 جنيها سودانيا‭‭ ‬‬للتر لتصل إلى 760 جنيها (1.34 دولار) للتر. كما ارتفعت أسعار الديزل 108 جنيهات إلى 748 جنيها للتر.

وشهد السودان زيادات متتالية في أسعار الوقود العام الماضي بموجب عملية إلغاء تدريجي لدعم الوقود والتي تهدف الآن إلى اتباع الأسعار العالمية.

ووصلت معدلات التضخم في السودان لمستويات قياسية، لكنها بدأت في التراجع مؤخرا، حيث سجل معدل التضخم السنوي في البلاد خلال يونيو الماضي 148.88 بالمئة، مقابل 192.21 بالمئة في مايو.

وتدهور اقتصاد السودان في أعقاب الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبدالفتاح البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي والتي تسببت في تعليق التمويل الدولي، كما انخفضت قيمة العملة السودانية إلى أكثر من الربع. ويعاني السودان أيضا من شح حاد في العملة الصعبة.

ويبلغ سعر صرف الجنيه السوداني الرسمي في الوقت الحالي نحو 456 جنيه للدولار الواحد.