نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التربية والتعليم أعلن بداية العام الدراسي الجديد عام 2023 والخطة الزمنية الدراسية للعام الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن الدكتور طارق شوقي أمس الخميس الموافق 21/7/2022 عن بداية العام الدراسي الجديد لعام 2023، وقد أعلن بشكل رسمي عن الخريطة الزمنية له بشكل تفصيلي سواء عن بداية العام الدراسي، أو نهاية الدراسة، وايام الإجازات المقررة خلال العام، ومن خلال السطور القادمة سوف نتعرف على تفاصيل هذا الموضوع بشكل أفضل.

موعد بداية العام الدراسي الجديد عام 2023

تم الإعلان بشكل رسمي أمس الخميس الموافق 21/7/2022، موعد بداية العام الدراسي الجديد وذلك من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، كما أوضح جميع الأمور التي تتعلق وتخص الطلاب في جميع المراحل الدراسية للعام المقبل.

حيث أوضح الوزير الخريطة الزمنية لجميع المراحل التعليمية لعام 2023-2022، وهي كالآتي:

سوف يبدأ العام الدراسي الجديد في يوم السبت الموافق ٢٤/٩/٢٠٢٢.

وقد بين الوزير أيضًا موعد انتهاء العام وهو من المقرر أن يكون في يوم الخميس الموافق ٨-٦-٢٠٢٣، وهذا يعني أنه سوف يستمر العام الدراسي لمدة ٣٥ أسبوعا.

مع مراعاة حذف ايام الإجازات الرسمية والتي تم تحديدها على نحو ٩٨ يومًا مقسمين على الترمين الاول والثاني.

وبالطبع هذه اعلن عنها الوزير تكون نهائية ولا يتم تغيرها، وسوف تشمل جميع المراحل الدراسية، وتسري على جميع المدارس سواء الحكومية أو الخاصة، والخاصة للغات والرسمية للغات.

الخطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023

من ضمن الخطة الزمنية التي أوضحها الدكتور طارق شوقي، أن فترة الامتحانات سواء كانت للترم الاول او للترم الثاني فهي تحتسب من ايام الدراسة التي تم تحديدها من قبل، سواء كانت هذه الأيام للامتحانات الشفوية أو العملية أو الامتحانات النظرية النهائية، كما أن الأسبوع الأخير من كل ترم قبل انعقاد الامتحانات يكون مخصص للمراجعة النهائية على ماتم دراسته ولا يعتبر من الإجازات.

كما أوضح الوزير أيضًا أثناء حديثة عن الخريطة الزمنية للعام الجديد، والتي قد قسمها لأسابيع دراسية، كما أوضحت الوزارة أنه بعد انتهاء الترم الاول يتم حصول الطلاب على إجازة نصف العام وهي المقررة أن تكون اسبوعين فقط، ثم يتم العودة مرة أخرى لاستكمال الخطة الدراسية إلى أن ينتهي العام.