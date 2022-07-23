نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضربة البداية للأسود.. موعد مباراة العراق وموريتانيا كأس العرب للشباب والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة العراق وموريتانيا ، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العرب للشباب تحت 20 سنة لعام 2022 ، والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية في منطقة عسير وبالتحديد في مدينتي أبها وخميس مشيط ، خلال الفترة من 20 يوليو وحتى 6 أغسطس، ولحساب المباراة الثانية في المجموعة الأولى، يحتضن مساء السبت 23 يوليو 2022 ملعب ستاد نادي ضمك في مدينة خميس مشيط السعودية، فعاليات المواجهة القوية والمرتقبة، والتي تجمع منتخبي موريتانيا والعراق ، المصنفين ضمن الأكثر مشاركة في المونديال العربي .

في التغطية التالية، نستعرض بالتفصيل آخر الأخبار والكواليس والمستجدات حول موعد مباراة العراق وموريتانيا والقنوات الناقلة ، بالإضافة إلى تاريخ مشاركات وإنجازات المنتخبين في كأس العرب تحت 20 عامًا قبل النسخة السادسة ، بجانب تاريخ مواجهات العراق وموريتانيا .

مباراة العراق وموريتانيا

على خير، تنطلق مساء السبت، المباراة الثامنة في الموسم السادس من مونديال شباب العرب .

والذي يجمع منتخبا موريتانيا والعراق ، الساعيين لكتابة تاريخ مشرف لكليهما.

في ظل إنجاز وحيد لـ أسود الرافدين ، ببلوغ دور ربع النهائي.

وآخر قاصر على الاكتفاء بدور المجموعات بالنسبة لـ المرابطين.

وسنتناول ذلك بشكل أكثر تفصيلًا في السطور المقبلة.

ولكن قبل ذلك، نعرض لنسخة أخرى من كأس العرب 2021 على مستوى الكبار.

والتي احتضنتها قطر “مستضيفة المونديال العالمي 2022″، وحاز الخضر “الجزائر” لقبها.

حيثما ودع المنتخب العراقي الأول “الأكثر تتويجًا” البطولة من دور المجموعات.

بعد تعادلين مع عمان (1-1) والبحرين (0-0).

قبل أن يتلقى الخسارة الأكبر من أصحاب الأرض في الجولة الأخيرة.

في المقابل، اكتفى المنتخب الموريتاني الوطني بدور المجموعات.

ليغادر من الباب الكبير، بعد فوز شرفي على سوريا (2-1).

بعدما خسر الإمارات بهدف، وقبلها تلقى هزيمة فادحة من نسور قرطاج “تونس” بنتيجة (1-5).

فيما يلي، نستعرض ترتيب المنتخبات الأكثر فوزًا ببطولة كأس العرب للشباب :

وهذا ترتيب المجموعات الست قبل انطلاق مباريات الجولة الثانية :

وإليكم جدول مباريات المسابقة من الافتتاح وحتى النهائي :

وضمن مواجهات الجولة الثانية أيضًا في يومها الأول، تقام مواجهة آسيوية خالصة ثانية.

حيثما مباراة الأردن واليمن ، والتي تسبق مواجهة المرابطين وأسود الرافدين .

ولكن ضمن المجموعة الثانية.

المنتخب العراقي

نستهل تغطيتنا مع منتخب العراق تحت 20 سنة ، والذي يمتلك سجلًا مميزًا على مستوى المشاركات.

فهو ضمن الرباعي الأكثر مشاركة في البطولة، برصيد 5 مرات للحضور.

وذلك بجانب منتخبات الجزائر والمغرب والسعودية .

قائمةُ منتخب الشَباب المُشارك في بطولةِ كأس العرب لكرةِ القدَم المُقامة في مدينةِ أبها السعوديّة. pic.twitter.com/tfTjWYptlM — IRAQ F.A. (@IRAQFA) قائمةُ منتخب الشَباب المُشارك في بطولةِ كأس العرب لكرةِ القدَم المُقامة في مدينةِ أبها السعوديّة. pic.twitter.com/tfTjWYptlM — IRAQ F.A. (@IRAQFA) July 21, 2022

ولكن وعلى صعيد انجازات المنتخب العراقي للشباب في كأس العرب .

فقد ودع المسابقة من دور المجموعات في 3 مشاركات.

شاهد/ الوحدة التدريبيّة لمنتخبِ الشباب التي أقيمت اليوم استعداداً لخوضِ مباراته أمام نظيره الموريتاني في الثالث والعشرين من الشهرِ الحالي. pic.twitter.com/6kWA8SSZHC — IRAQ F.A. (@IRAQFA) شاهد/ الوحدة التدريبيّة لمنتخبِ الشباب التي أقيمت اليوم استعداداً لخوضِ مباراته أمام نظيره الموريتاني في الثالث والعشرين من الشهرِ الحالي. pic.twitter.com/6kWA8SSZHC — IRAQ F.A. (@IRAQFA) July 21, 2022

بينما كانت المحطة الأهم في مونديال العرب 2020 التي أقيمت في السعودية.

والذي فاز به المنتخب السنغالي على حساب تونس ، بنتيجة (1-0) في النهائي.

وفي هذه النسخة، بلغ شباب العراق دور ربع النهائي.

قبل الخسارة والخروج من أمام الفراعنة “المنتخب المصري” بهدف محمود عبد المحسن نجم بيراميدز.

المنتخب الموريتاني

على الجانب الآخر، يدخل منتخب موريتانيا تحت 20 عامًا مواجهة السبت.

باحثًا عن “تصحيح المسار”، بعد الخسارة في الافتتاح من أمام أصحاب الأرض وحامل لقب النسخة الأخيرة.

حيثما يحتل المرابطون حاليًا المرتبة الأخيرة في جدول ترتيب المجموعة الأولى.

عمومًا، شارك المنتخب الموريتاني للشباب في 3 مواسم سابقة من الكأس العربية.

غير أنه ودعها جميعًا من الدور الأول “دور المجموعات”.

وهو ما يسعى لكسره في الحضور الرابع بالبطولة، إلا أن القرعة قد لا تخدمه في ذلك!.

تاريخ مواجهات العراق وموريتانيا

على صعيد المواجهات الموريتانية العراقية ، فعلى مستوى الشباب، التقى الجانبين في مواجهة واحدة، وفق ما رصدناه في “ثقفني”.

حيثما تقابلا في النسخة قبل الماضية من كأس العرب 2020 .

وذلك في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات عن المجموعة الأولى.

فاز خلالها أسود الرافدين بثنائية نظيفة.

بينهما هدف بالنيران الصديقة، سجله المختار بلال مدافع الشرطة الموريتاني.

موعد مباراة العراق وموريتانيا والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة اللقاء الافتتاحي لأسود الرافدين بكأس العرب ، مساء السبت، عند التاسعة ( 9:00 م ) بتوقيت السعودية ، الثامنة ( 8:00 م ) بتوقيت مصر، السابعة ( 7:00 م ) بتوقيت غرينتش.

وعن حكم مباراة العراق وموريتانيا ، فإن الاتحاد العربي لكرة القدم ( UAFAAC ) لم يكشف حتى الآن عن طاقم تحكيم اللقاء.

ستقوم شبكة القنوات الرياضية السعودية بتغطية الحدث عبر قناة KSA Sports 1 HD إضافة إلى قناتي العراقية الرياضية Al Iraqiya Sports HD والرابعة الرياضية العراقية Alrabiaa Sport .

وحول معلق مباراة العراق وموريتانيا ، فلم تعلن أيًا من القنوات الناقلة عن معلقيها على المواجهة.

الخاتمة

استعرضنا سويًا خلال التغطية السابقة، آخر الأخبار والمستجدات والكواليس عن موعد مباراة موريتانيا والعراق والقنوات الناقلة ، إلى جانب تاريخ مشاركات وإنجازات المنتخبين في كأس العرب للشباب ، بالإضافة إلى تاريخ مواجهات موريتانيا والعراق .