معجزة التفتيح: مدمر السواد النشا والشبه كنز سحري لو سواد سنين سيختفي فوري2022

اليوم نقدم لكم النشا والشبه كنز سحري , حيث يعد ماسك رائع في التفتيح الفوري للبشرة والجسم كله لن تعاني بعد هذا الماسك من السواد, فهو يزيل السواد حتي لو كان قديم وقوي يجعل البشرة ملساء وناعمة وحيوية بفضل المكونات التي توجد بداخله من المعروف عن النشا أنه موسوعة في عالم التفتيح, والشبه المطحونة لها قدرة على تفتيح وتخلص من الرائحة الكريهة في أي منطقة في الجسم وباقي المكونات خيال في التفتيح والترطيب هذا الماسك فعال جدا مع الكلف والسواد الموجود في الرقبة ويعطي نتائج مبهرة فورية, ومع هذا المقال من موقع ثقفني نتعرف أكثر علي طريقة عمل النشا والشبه كنز سحري رهيب في إزالة سواد السنين من أول استخدام فوري2022.

مكونات عمل النشا والشبه كنز سحري لتبييض البشرة من أول استخدام للماسك الفعال جدا

أليكم مكونات هذا الماسك مكونات متوافرة وبسيطة موجودة في كل مكان وهي كالتالي:-

١ملعقة كبيرة من النشا.

١ملعقة كبيرة من الشبه المطحونة.

١ملعقة كبيرة من الخل.

١ملعقة كبيرة من الدقيق.

١ملعقة كبيرة من القهوة.

١ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ماسك لتقشير قبل الماسك الأول

١ملعقة كبيرة من معجون الأسنان.

ونصف ليمونة.

طريقة التحضير

اليوم سوف نتعرف على طريقة التحضير الماسك بطريقة جدا سهلة وبسيطة للغاية وهي كالتالي:-

نحضر وعاء نظيف ونضع فيه ملعقة كبيرة من النشا مع ملعقة كبيرة من الشبه المطحونة. ثم ملعقة كبيرة من الدقيق وملعقة كبيرة من القهوة ونقلب المكونات جيدا حتى تتجانس المكونات مع بعضه. بعد ذلك نقوم بوضع ملعقة كبيرة من الخل ونقلب جيدا ثم نضع ملعقة كبيرة من ماء الورد ونقلب جيدا حتى نحصل على خليط متجانس كريمي ناعم. الأن أصبح الماسك جاهز للاستعمال.

طريقة الاستخدام

الأن نتعرف على طريقة الاستخدام بطريقة سهلة وسريعة ومفيدة لكم هي كما يلي:-