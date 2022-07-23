خلال يوم.. الهند تسجل 21 ألفا و411 إصابة جديدة بكورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم السبت، تسجيل 21 ألفا و411 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات المؤكدة بالفيروس فى البلاد منذ بداية انتشار الوباء إلى 43 مليونا و868 ألفا و476 إصابة.





وأفادت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "إن دى تى فى" الهندية فى نشرتها الإنجليزية - بأنه تم أيضا خلال الـ24 ساعة الماضية تسجيل 67 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس التاجى، ليرتفع بذلك إجمالى الوفيات إلى 525 ألفا و997 وفاة. وأضافت الوزارة أن عدد الحالات النشطة فى الهند بلغ 150 ألفا و100 حالة، مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 43 مليونا و192 ألفا و379 شخصا، وذلك بعدما تعافى 20 ألفا و726 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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