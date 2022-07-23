العالم اليوم - دي خيا: الوضع في اليونايتد "كارثي" وبعض المباريات "مهزلة"

انتم الان تتابعون خبر دي خيا: الوضع في اليونايتد "كارثي" وبعض المباريات "مهزلة" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 23 يوليو 2022 10:18 صباحاً - عبّر حارس المرمى ديفيد دي خيا عن أمله في الاستمرار في صفوف فريقه الحالي مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ومساعدته على إنهاء صيامه عن التتويج بالألقاب بعد موسم "كارثي".

وقال الحارس الإسباني الذي انضم للنادي الإنجليزي قادما من أتليتيكو مدريد في 2011، إنه يرغب في تمديد تعاقده مع النادي، علما أن عقده الحالي ينتهي في يونيو 2023.

وأوضح دي خيا للصحفيين يوم الجمعة "إذا سمحوا لي بالبقاء فإنني سأبقى بالتأكيد. أشعر بالارتياح فعلا وسعيد وأتمنى أن نتمكن من الفوز بشيء قبل رحيلي".

وأشار دي خيا أنه لم يدخل في محادثات حول تمديد تعاقده مع النادي بعد، وفقما ذكرت "رويترز".

وقدم يونايتد أداء مخيبا للآمال في الموسم الماضي وفشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا بعد احتلاله المركز السادس برصيد 58 نقطة وهي أسوأ نتيجة له خلال حقبة الدوري الممتاز.

كذلك فشل "الشياطين الحمر" في الفوز بأي لقب ليمتد صيامه عن التتويج إلى خمسة أعوام.

وعن نتائج الفريق، قال دي خيا: "لا يمكن تكرار ذلك لأنه كان بمثابة كارثة. كان وضعا صعبا ومخجلا أحيانا. بعض المباريات كان مهزلة. كان هذا مؤلما وغير مقبول ومحبطا في بعض الأحيان أيضا".

وفي مباراة ودية في إطار الاستعداد للموسم الجديد يلتقي مانشستر يونايتد مع مواطنه أستون فيلا في بيرث الأسترالية يوم السبت قبل أن يواجه أتليتيكو مدريد الإسباني في 30 من الشهر الجاري.

وسيبدأ يونايتد مسيرته في الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز باللعب على أرضه في مواجهة برايتون آند هوف ألبيون في السابع من أغسطس المقبل.