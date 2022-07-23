البيان الإماراتية: على الدول العربية التحرك الفاعل ضد الإرهاب

جدة - نرمين السيد - أكدت صحيفة (البيان) الإماراتية أهمية التحرك الفاعل ضد الإرهاب فى الدول العربية وبناء توافقات داخلية قائمة على التنمية واستكمال بناء الدولة الوطنية على أسس صلبة توافقية لا مكان فيه للإرهاب والصراعات الداخلية.





وذكرت الصحيفة - فى افتتاحيتها اليوم السبت تحت عنوان "حقبة جديدة" - أن الحلول السياسية للأزمات فى الدول العربية ينبغى تفعيلها على قاعدة الحوار السياسى، من سوريا إلى ليبيا والسودان واليمن، فضلاً عن دول أخرى تشهد جدلاً سياسياً حول عدد من القضايا، فالمنطقة العربية أحوج ما تكون إلى لملمة الخلافات الداخلية والاستعداد للحقبة المقبلة التى ترتسم معالمها حالياً. وأشارت إلى أن العرب قوة كبيرة، بشرياً واقتصادياً، وينبغى أن تكون لهم مكانتهم فى أى ترتيبات دولية جديدة، وعدم السماح بأى تهميش تتعرض له المنطقة أو أن تكون بعض دولها ضحية صفقات تتم بين قوى دولية، وهذا الاستعداد يتطلب تضامناً عربياً للنهوض الجماعى، وإسناد الدول التى تواجه أوضاعاً طارئة.

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