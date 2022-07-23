جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قالت الشرطة اليابانية إن تيتسويا ياماجامى، العاطل عن العمل، وعمره 41 عامًا، هو الذى أطلق النار على آبى أثناء القائه كلمة فى إطار حملته الانتخابية فى الثامن من يوليو.
وحسبما نقلت الوكالة عن صحيفة "نيكى"، ووسائل إعلام أخرى، فقد وافقت محكمة فى نارا بغرب اليابان، حيث كان يعيش المشتبه به ووقع إطلاق النار، على طلب المدعين باحتجاز ياماجامى لفحصه نفسيًا.
وقالت الصحيفة اليابانية، إن التقييم سيستمر حتى 29 نوفمبر، وسيحدد ما إذا كان سيتم توجيه اتهامات لياماجامى بإطلاق النار أم لا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إجراء تقييم نفسى لقاتل رئيس الوزراء اليابانى السابق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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