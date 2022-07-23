أمريكا ترصد أول إصابتين بجدرى القرود بين الأطفال

جدة - نرمين السيد - وقالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها فى بيان إنه ليس هناك ارتباط بين الإصابتين اللتين تم اكتشافهما ومن المحتمل أن تكونا نتيجة انتقال العدوى بالمنزل. وقالت الوكالة إن الطفلين المصابين بحالة طيبة ويتم علاجهما.

ويسبب جدرى القرود أعراضا شبيهة بالإنفلونزا وطفحا جلديا وقد انتشر بشكل كبير خارج دول غرب ووسط أفريقيا حيث يتوطن المرض. وينتقل المرض بشكل رئيسى من خلال الاختلاط الوثيق.

وتم حتى الآن هذا العام تسجيل أكثر من 14 ألف إصابة بجدرى القرود فى أكثر من 60 دولة وخمس حالات وفاة فى أفريقيا.