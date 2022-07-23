الجيش الروسى يطلق 13 صاروخا على إقليم فى وسط أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أعلن حاكم إقليم كيروهوفراد بوسط أوكرانيا، اليوم السبت، أن قوات الجيش الروسى أطلقت 13 صاروخًا، وأصابت مطارًا عسكريًا وبنية تحتية للسكك الحديدية فى الإقليم صباح اليوم، ما أسفر عن سقوط عدد من الأشخاص بين قتيل وجريح.





وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، كتب الحاكم أندريه رايكوفيتش على "تيليجرام"، أن فرق الإنقاذ تعمل فى المواقع المتضررة، وأن الكهرباء انقطعت عن منطقة صغيرة فى كروبيفنيتسكى، عاصمة الإقليم، جراء القصف الروسى.

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