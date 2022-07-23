العالم اليوم - روسيا تعتزم تمديد قيود السحب النقدي بالعملات الأجنبية

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 23 يوليو 2022 09:21 صباحاً - يعتزم البنك المركزي الروسي تمديد القيود المفروضة على السحب النقدي بالعملات الأجنبية للروس الذين لديهم أرصدة ضخمة بالدولار في حساباتهم المصرفية.

وقيدت روسيا السحب النقدي بالعملات الأجنبية للروس ليكون عشرة آلاف دولار في مارس ردا على الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على تصدير الأوراق النقدية إلى روسيا وذلك في وقت كانت فيه العملة الروسية تشهد تقلبات وكان الروس يهرعون لحيازة العملات الصعبة.

وقالت نابيولينا في مؤتمر صحفي أمس إن البنك "سيكون مضطرا لتمديد هذه القيود" قبل أن ينتهي العمل بها في سبتمبر.

وأضافت "ما زال الحظر على استيراد الأوراق المالية الأجنبية إلى روسيا قائما".

وعلى الرغم من انخفاض الروبل الروسي متجاوزا مستوى 58 روبل مقابل الدولار أمس بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة بمقدار 1.5 بالمئة لتصل إلى 8 بالمئة، إلا أن لا يزال العملة الأفضل أداء في العالم حتى الآن، وذلك بدعم من إجراءات الحماية المالية الروسية في مواجهة العقوبات الغربية.