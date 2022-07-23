نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج التاسع من موقع التربية والتعليم السوري فوراً في المقال التالي

عمر شويل - جدة يترقب آلاف الطلاب وأولياء الأمور في سوريا نتائج التاسع سوريا ٢٠٢٢ منذ انتهاء الإختبارات، ويبحثون عنها في جميع المواقع الإلكترونية منذ معرفتهم رأخبار حول قرب ظهور النتائج، حيث بذلت وزارة التربيه والتعليم السورية والقائمين عليها مجهود خاص جداً منذ انتهاء اختبارات هذا العام وحتى ظهور النتيجة، لمراجعة جميع أوراق إختبارات الطلاب أكثر من مرة، ولمعرفة نتائج الاختبارات والرابط الرسمي لها برقم الإكتتاب تابعوا مقالتنا بكل التفاصيل…..

نتائج التاسع سوريا ٢٠٢٢ أول بأول

تسود حالة من الترقب الشديد من كافة الطلاب وأولياء الأمور في جميع البيوت السورية لمعرفة نتائج التاسع السورية ٢٠٢٢، والتي تعتبر من أهم نتائج الطلاب في سوريا للقسمين العام والشرعي، وذلك بعد حوالي شهر من انتهاء تأدية الطلاب لكافة إختبارات التاسع ٢٠٢٢، حيث أدى الطلاب الإمتحانات وسط أجواء صعبة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، وسوف نقدم لحضراتكم من خلال هذه المقالة الرابط السوري الرسمي لنتائج التاسع سوريا ٢٠٢٢ بقسميها (العام، والشرعي)٠٠٠٠٠٠

رابط نتائج التاسع سوريا ٢٠٢٢ لقسمي العام والشرعي

من هنا يمكنكم معرفة الرابط الرسمي لنتائج التاسع في سوريا ٢٠٢٢ من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم السورية موقع وزارة التربية والتعليم في سوريا ٢٠٢٢، حيث يمكنكم من خلال زيارة الموقع السابق معرفة نتائجكم فقط من خلال خطوات بسيطة، وهي:

أولا: الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم السورية.

ثانياً: اختيار أيقونة نتائج التاسع السورية ٠٢٠٢٢

ثالثاً: تحديد القسم الذي ينتمي إليه الطالب (عام أو شرعي).

رابعاً: إدخال إسم المحافظة التي أدي بها الطالب الإختبار ورقم الإكتتاب الخاص بالطالب.

خامسا: اضغط أيقونة بحث لتظهر لك النتيجة.

في حالة وجود مشكلة عند الدخول للموقع فقط حاول مرة أخرى لأنه هناك ضغط كبير جداً في هذه الساعات على الموقع ربما يؤدي الأمر لسقوط الموقع في بعض الأحيان.

وقد تبين لنا من خلال بعض المصادر الموثوق منها أن عملية المراجعة النهائية وعرض النتائج على الموقع قد انتهت منذ قليل، ليتمكن جميع الطلاب حالياً من معرفة نتائجهم، وبالتوفيق.

بعد انتشار خبر ظهور نتيجة المرحلة الإعدادية للتعليم الأزهري والشهادة العامة، تلاحق عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة نتائجهم عبر مواقع البحث في جوجل، والتي يمكن للطلاب من خلالها معرفة النتيجة فقط بعد اتباع الخطوات القليلة التي تم ذكرها سابقاً في المقالة، ليبلغ عدد الطلاب الحاصلين على الدرجة النهائية ٣١٠٠ درجة ممن أدوا الإختبارات كاملة ٩٧ تلميذ من إجمالي عدد الطلاب ٣٢٤ ألف طالب، وقد بلغت نسبة النجاح ٩٤٪ لهذا العام.

الخطوات التالية التي يتوجه إليها الطلاب بعد النتيجة

بعد ظهور نتيجة التاسع لجميع طلاب المرحلة الإعدادية في محافظات سوريا ٢٠٢٢ شتي، يتطلع الطلاب الناجحين حالياً للتقديم للمراحلة التعليمية الأعلى، وذلك بحسب نتيجتهم في المرحلة السابقة (التاسع)، وأمامهم ثلاثة إختيارات: