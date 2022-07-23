الصين تسجل 817 إصابة جديدة بكوفيد-19

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 23 يوليو 2022 08:22 صباحاً - قالت لجنة الصحة الوطنية اليوم السبت إن بر الصين الرئيسي سجل 817 إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم الجمعة منها 164 مصحوبة بأعراض و 653 بلا أعراض.

وكان بر الصين الرئيسي قد سجل 1011 إصابة جديدة في اليوم السابق منها 175 مصحوبة بأعراض و836 بلا أعراض.

يأتي هذا مقارنة مع 943 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليوم السابق هي 200 مصحوبة بأعراض و743 بلا أعراض.

وسجلت العاصمة بكين إصابة محلية جديدة واحدة.

وقالت الحكومة المحلية في شنغهاي إن المركز المالي للصين سجل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الجمعة ارتفاعا من 15 إصابة في اليوم السابق منها إصابتان مصحوبتان بأعراض مقابل ثلاث إصابات في اليوم السابق. وكانت جميع الإصابات في مناطق الحجر الصحي.

وسجل بر الصين الرئيسي حتى الآن 228519 إصابة. لم تسجل الصين أي وفيات جديدة بسبب فيروس كورونا ليظل عدد الوفيات كما هو 5226.