العالم اليوم - الرئيس الأوكراني: لدينا حبوب جاهزة للبيع بـ 10 مليارات دولار

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 23 يوليو 2022 08:15 صباحاً - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده لديها شحنات حبوب جاهزة للبيع قيمتها نحو عشرة مليارات دولار، وذلك بعد توقيع اتفاق مع روسيا أمس الجمعة لإنهاء حصار صادراتها الزراعية، مضيفا أن بلاده أصبح لديها فرصة أيضا لبيع المحصول الحالي.

وكان رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال قال أمس إن بلاده حصدت بالفعل 6.5 مليون طن من محصول العام الجديد.

وكتب شميهال على تطبيق تيليغرام "تعمل الحكومة لأقصى حد في دعم القطاع الزراعي".

وقال زيلينسكي في كلمة ألقاها في وقت متأخر أمس الجمعة: "هذا دليل آخر على أن أوكرانيا تستطيع الصمود في الحرب".

وأضاف أنه سيتم تصدير نحو 20 مليون طن من محصول العام الماضي بعد التوصل إلى الاتفاق الذي وصفه بأنه مهم.

ووقعت روسيا وأوكرانيا اتفاقا هاما أمس الجمعة، في إسطنبول، برعاية الأمم المتحدة وأوكرانيا، لإعادة فتح الموانئ بغرض تصدير الحبوب، مما زاد الآمال في إمكانية تخفيف حدة أزمة الغذاء العالمية التي تفاقمت بسبب الغزو الروسي.

ودعتالولايات المتحدة روسيا إلى تنفيذ "سريع" لاتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية، وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي للصحافيين، "ننتظر أن يبدأ تنفيذ الاتفاق سريعا للحيلولة دون غرق الأشخاص الأكثر هشاشة في العالم في انعدام أمن وسوء تغذية أكبر".

واضاف "نأمل أن يبدل هذا الأمر المعطيات لكننا نبقى يقظين".