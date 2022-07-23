العالم اليوم - وول ستريت تهبط في نهاية الأسبوع مع تراجع أسهم التكنولوجيا

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 23 يوليو 2022 08:15 صباحاً - تراجعت الأسهم الأميركية في نهاية تعاملات الأسبوع، تحت ضغط من تراجع أسهم شركات التواصل الاجتماعي وتكنولوجيا الإعلانات بعد الكشفت عن أرباح‭‭ ‬‬مخيبة للآمال لشركة "سناب" مما بدد مكاسب أسهم شركة "أميركان إكسبريس" لبطاقات الائتمان والتي سجلتها بعد توقعات متفائلة.

وعلى الرغم من خسائر جلسة أمس الجمعة، سجلت المؤشرات الرئيسية الثلاثة مكاسب أسبوعية.

وتراجعت أسهم سناب بعد أن سجلت الشركة المالكة لتطبيق "سناب شات" أضعف نمو ربع سنوي في المبيعات منذ إدراج الشركة في البورصة، بينما ارتدت "تويتر" عن خسائرها السابقة بعد انخفاض مفاجئ في الإيرادات.

وألقت "تويتر" باللوم على معركتها مع إيلون ماسك لإنهاء عملية الاستحواذ عليها بقيمة 44 مليار دولار، وضعف سوق الإعلانات الرقمية في انخفاض إيراداتها بنحو 1 بالمئة إلى 1.18 مليار دولار دون التوقعات التي كانت تبلغ 1.32 مليار دولار.

وقالت تويتر إن صافي خسارتها بلغ 270 مليون دولار أو 35 سنتا للسهم مقابل أرباح بقيمة 65.6 مليون دولار أو ثمانية سنتات للسهم قبل عام.

كما انخفضت أسهم شركتي إعلانات الإنترنت العملاقتين "ميتا" و"ألفابت" مما تسبب في خفض المؤشر ناسداك.

كما هبط مؤشرا خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليقودا تراجعا عاما بين 11 مؤشرا فرعيا على المؤشر ستاندرد اند بورز 500.

وبحسب بيانات أولية، أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي منخفضا 36.71 نقطة، أو 0.92 بالمئة، إلى 3962.24 نقطة في حين هبط المؤشر ناسداك المجمع 225.94 نقطة، أو 1.87 بالمئة، إلى 11835.66 نقطة. ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 131.23 نقطة، أو 0.41 بالمئة، إلى 31905.67 نقطة.