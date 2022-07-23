العالم اليوم - بالفيديو.. سمكة قرش تفاجئ راكب أمواج في هاواي

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 23 يوليو 2022 06:21 صباحاً - أظهر مقطع فيديو التقطته امرأة على شاطئ هاواي، لقطات لسمكة قرش قفزت في الهواء أمام راكب أمواج.

وقالت جان ياماساكي إنها سجلت الفيديو في شبه جزيرة ماجيك آيلاند في هونولولو. وفي الفيديو تظهر سمكة قرش وهي تقفز في الهواء، وتقوم بحركة دوران سريعة. وتصادف ظهور سمكة القرش بتواجد راكب أمواج يمارس هوايته في المكان، حسبما ذكرت وكالة "يو بي آي" للأنباء. وتعليقا على الفيديو، قال أحد مسؤولي حماية الحياة المائية، إن السمكة قد تكون من نوع القرش الدوار أو الرملي.

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