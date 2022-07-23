طرق التواصل مؤسسة تراحم الخيرية وطلب مساعدة مالية وعلاجية وسداد الديون

مؤسسة تراحم الخيرية من دائرة الشؤون الإسلامية تقدم صور واشكال الدعم المختلفة، حتى تلبي احتياجات كافة المواطنين داخل الامارات العربية المتحدة وتحرص على تقديم الدعم بشكل خاص للأيتام وذوي الاحتياجات الشخصية وأصحاب الهمم وغيرهم، لذلك تعد من أهم المؤسسات الخيرية داخل الامارات العربية المتحدة وأكثرها شهرة واقبال من الجهات المستحقة ومحدودى الدخل والفقراء والمتعثرين ماديًا، لذلك نجد هناك السؤال الذي يشغل ذهن الكثير من الراغبين في التقديم والذي يدور حول معرفة طرق التواصل مع مؤسسة تراحم الخيرية.

جمعية تراحم الخيرية

تعد جمعية تراحم الخيرية رمز من رموز أعمال الخير داخل الإمارات، حيث يتم الاعتماد عليها بشكل كامل في كافة الشؤون الخيرية والاسلامية بإمارة دبي، ويرجع تأسيس تلك الجمعية إلى حرص دولة الإمارات على التكفل بكافة الأسر الفقيرة والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل والغارمين والمديونين، وقد تم تأسيس الجمعية في عام ٢٠٢٢ م، كما تقدم جمعية تراحم الخيرية المساعدات لأسر السجناء وأسر الضحايا، وتختلف صور تلك المساعدات من مواد غذائية وعلاجات طبية و كسوة شهرية لجميع المستحقين داخل الامارات العربية المتحدة.

طرق التواصل مع مؤسسة تراحم الخيرية دبي الإمارات

يمكن التواصل مع جمعية تراحم الخيرية من خلال الطرق التالية:

التواصل عبر الموقع الرسمي الخاص بجمعية تراحم الخيرية.

التوجه إلى مقر الجمعية الرئيسي والموجود في : شارع 33A فيلا رقم ١٠ – بجوار مركز شرطة الراشيدية.

التواصل عبر البريد الإلكتروني الخاص بالمؤسسة mailto:[email protected]

التواصل مع جمعية تراحم الخيرية دبي من خلال الاتصال على الرقم التالي 97142848000+

الفاكس : +97142883311

صندوق البريد : DXB 2883311

الشروط المطلوبة لقبول طلب المساعدة المقدم لمؤسسة تراحم الخيرية

هناك عدة شروط أساسية يجب توافرها حتى يتم قبول طلب الحصول على المساعدة من مؤسسة تراحم الخيرية: