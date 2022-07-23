إدانة المستشار السابق لترامب بشأن هجوم الكابيتول

وبانون البالغ الثامنة والستين شخصية يمينية شعبوية فى الولايات المتحدة وكان مديرا لحملة ترامب الناجحة فى 2016. وسيصدر الحكم بحق بانون فى أكتوبر.
وتداولت هيئة المحلفين فى محكمة فدرالية بواشنطن لنحو ثلاث ساعات الجمعة وتوصلت إلى أنه مذنب فى التهمتين الموجهتين إليه. وهو يواجه عقوبة السجن ما بين شهر وسنة لكل من هاتين التهمتين.
حتى بعد إبعاده عن البيت الأبيض فى أغسطس 2017، ظل ستيف بانون قريبا من ترامب وتحدث معه فى اليوم الذى سبق هجوم 6 يناير 2021 على مقر الكونغرس.
وللوقوف على طبيعة محادثاتهما، استدعت اللجنة ستيف بانون للإدلاء بشهادته وتقديم وثائق، لكنه رفض متذرعا بحق الرؤساء فى إبقاء بعض المحادثات سريا، وهو ما أدى إلى اتهامه بـ"عرقلة" عمل الكونغرس.
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