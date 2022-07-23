البنتاجون ينفي تقديم مقاتلات لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال مسؤول فى البنتاجون للصحفيين، يوم الجمعة: "سلمنا لأوكرانيا قطع الغيار وغيرها من المعدات لتكون قادرة على دعم طيرانها بمزيد من الفاعلية، وإبقاؤها فى القتال".

وتابع: "لكننا لم نسلم مقاتلات أمريكية. وفى ما يخص وسائل من نوع "جو – أرض"، ركزنا الاهتمام على طائرات مسيرة".

وكان منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومى الأمريكى جون كيربى قد أعلن فى وقت سابق أن الولايات المتحدة بدأت بالنظر فى إمكانية توريد المقاتلات لأوكرانيا.

وقال المسؤول فى البنتاغون تعليقا على هذا التصريح، إن الولايات المتحدة تنظر إلى هذه الإمكانية لأول مرة الآن، وتسعى "لتحليل القدرات المستقبلية" للقوات المسلحة الأوكرانية.

وأوضح أنه "بالنسبة بالعمليات القتالية الدائرة، فهذا ليس ما ندرس حاليا... ونحن نشارك فى مناقشات أوسع مع أوكرانيا للاحتياجات المستقبلية لقواتها المسلحة، ونحن ندرس كامل طيف الوسائل، بما فى ذلك الطيران لتلبية تلك الاحتياجات".