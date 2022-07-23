ملثمون يهاجمون سيارة نقل أموال بالرصاص غربى ألمانيا

جدة - نرمين السيد - وقالت الشرطة يوم الجمعة إنه بحسب المعلومات الحالية لم يتعرض حارسا السيارة لأذى، ولم يتمكن الجناة الأربعة الذين كانوا يرتدون ملابس سوداء من الفوز بغنيمة.

ووفقا للشرطة قام الجناة بإيقاف السيارة عند السابعة والنصف صباحا فى حى مارينبورغ، وأحاطوها من الأمام بسيارة تويوتا برويس داكنة اللون ومن الخلف بسيارة رينو.

وذكرت أنه عندما لم تفتح أبواب السيارة أطلقوا عيارات نارية عديدة على السيارة من طراز رينو زرقاء اللون، ثم أشعلوا النار فيها.

وعثر المحققون على السيارة المهجورة لوحة منجمية مسروقة صادرة فى حى هانفالد فى كولونيا.

وأشارت وسائل إعلام ألمانية إلى أن الشرطة فتشت بشكل مكثف فى الصباح عن الجناة بطائرة هليكوبتر، كما تم مسح مسرح الجريمة بطائرة بدون طيار، بالإضافة إلى فحص الطب الشرعى لموقع الحادث.

وأوضحت الشرطة أن المحققين يبحثون عن شهود عيان يمكنهم تقديم معلومات حول سرقة لوحة الترخيص أو الذين شاهدوا السيارتين فى الصباح قبل السرقة أو فى الأيام القليلة الماضية.