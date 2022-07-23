جدة - نرمين السيد - يدلى التونسيون فى الخارج بأصواتهم فى الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للبلاد، بداية من غد السبت ولمدة ثلاثة أيام، وذلك من الساعة الثامنة صباحا وحتى السادسة مساء بتوقيت البلد المستضيف.





ويبلغ عدد التونسيين فى الخارج المسجلين فى الاستفتاء، وفقا لبيانات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فى تونس، 348 ألفا و876 شخصا يحق لهم الإدلاء بأصواتهم على مشروع الدستور الجديد. وسيجرى استفتاء التونسيين بالخارج عبر مراكز ومكاتب الاقتراع فى مقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية فى 47 دولة حول العالم والبالغ عددها 298 مركز اقتراع و378 مكتب اقتراع. وسيكون أول مركز اقتراع يفتح أبوابه أمام الناخبين التونسيين بالخارج فى سيدنى بأستراليا وآخر مكتب فى سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غدا.. التونسيون بالخارج يدلون بأصواتهم فى استفتاء مشروع الدستور الجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.