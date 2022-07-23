نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معدلات القبول 2022 في الجزائر.. تعرف على التخصصات الجامعية في الجزائر حسب المعدل في المقال التالي

عمر شويل - جدة معدلات القبول 2022 في الجزائر، ولقد قامت وزارة التعليم المتواجدة في الجزائر وذلك في الأسابيع الماضية بالإعلان عن نتائج امتحانات البكالوريا وتم تحديد البعض من الروابط لكي يتم الاستعلام عنها من حيث يقوم جميع الطلاب عملية الدخول إلى تلك الروابط الرسمية ولكي يتم الاستعلام والتعرف عن درجاتهم الخاصة بهم الذي حصلوا عليها في اختبارات المواد الذي درسوها وعلى حسب المعدل الذي تم الحصول عليه يتوجون لدي التسجيل وذلك في أي تخصص من التخصصات والتي تسمح لهم أن ينضموا لها سواء كانت تلك التخصصات علمية أو تخصصات أخرى تتعلق مثلا بالعلوم الفنون والعلوم الأدبية وغيرهم كثيرًا من التخصصات، فنتعرف على معدلات القبول 2022 في الجزائر.

معدلات القبول 2022 في الجزائر

ولقد تم الكشف في القليل من الساعات الماضية عن المعدلات التي تم تحديدها من وزارة التعليم العالي الخاصة بدولة الجزائر لدي حاملي شهادة البكالوريا في هذا العام الدراسي المنصرم وهو عام 2022 ميلادي والذي يستطيع من الالتحاق وذلك في السنة الدراسية الجامعية وهي عام 2022/2023 وهذا يكون في جميع الشعب المختلفة مثل شعبة العلوم التجريبية وشعبة رياضيات وشعبة تقني رياضي وشعبة تسيير و اقتصاد وشعبة آداب و فلسفة وشعبة آداب و لغات أجنبية.

ولقد تم الذكر من الوزارة أن سوف يتم الاستكمال في عملية التحديد للمعدلات بصورة واضحة سوف تتم من بعد التاريخ الذي يوافق يوم ٨ من شهر أغسطس القادم لهذا العام 2022 ولذلك من بعد الإعلان والتعرف على نتائج التوجيهات.

التعرف على معدلات القبول 2022 في الجزائر في مختلف التخصصات

وعلى بحسب البيانات التي تم تسريبها أن معدلات القبول في دولة الجزائر في هذا العام لا يوجد اختلاف كبير عن المعدلات التي تسبقها في الكثير من التخصصات المختلفة ومن المحتمل والمتوقع أن سوف يكون نسبة معدل القبول في تلك المدرسة العليا لدي الإعلام الآلي، في شعبة الرياضيات تصل النسبة إلى 17.06 وفي شعبة علوم تجريبية تصل النسبة إلى 17.89 وبينما يبلغ معدل نسبة القبول وذلك في شعبة التقني الرياضي تصل إلى 18.64.

بينما معدل القبول في جميع التخصصات الجامعية تختلف على حسب الكلية مثلا كلية الطب معدل القبول الخاص بها يصل إلى 16.19 وبكالوريا شعبة علوم التجريبية أيضًا، بكالوريا لشعبة تقني رياضي تصل إلى 17.17، بكالوريا لشعبة الرياضيات تصل النسبة إلى 16.66، وبينما يصل معدل القبول وذلك في تخصص الصيدلة تصل إلى نسبة 15.78 وذلك لشهادة البكالوريا في شعبة العلوم التجريبية، ومعدل يصل إلى 16.73 وذلك لدي شهادة البكالوريا في شعبة تقني رياضي، 15.24 فقط لدي شعبة الرياضيات، وما يتعلق بنسبة القبول لدي تخصص الدكتور في طب الأسنان تم تحديدها بـنسبة تصل إلى 16.07 فقط بكالوريا في شعبة العلوم التجريبية، والنسبة التي تصل إلى 17.03 لبكالوريا شعبة التقني الرياضي، ونسبة تصل إلى 16.53 لبكالوريا شعبة الرياضيات.