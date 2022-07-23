نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ننشر تنسيق الثانوية العامة 2022 جميع المحافظات للتقديم في الكليات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنشر لكم في هذا المقال كل ما تريد معرفته بشأن نتيجة تنسيق الثانوية العامة للعام 2022، في جميع محافظات جمهورية مصر العربية. مع بيان الحد الأدنى للتنسيق في جميع مراحل تنسيق الثانوية العامة 2022 في محافظات مصر للتقديم في الكليات المختلفة حاليا.

تنسيق الثانوية العامة 2022 في محافظات مصر

منذ انهاء طلاب الثانوية العامة في مصر لامتحاناتهم جميعها وبدء الطلاب في اجازتهم الرسمية لنهاية العام بدأ الكثير من الطلاب واولياء الامور السؤال عن التنسيق وتوزيع الكليات وتوزيع الطلاب داخل الكليات والتخصصات في مصر لمعرفة مصير ابنه او ابنته بعد انتهاء اجازة نهاية العام الحالي وبدء العام الدراسي الجديد وتهافت الكثير من اولياء الامور وابنائهم على البحث عبر محركات البحث الشهيرة لمعرفة أي خبر جديد حول هذا الامر.

بعض التوقعات للتنسيق الحالي لهذا العام 2023

يتوقع قبول كليات الطب كل الطلاب الذين يحصلون على حدا أدنى 98.04 % بمجموع 382 درجة.

وجائت توقعات تنسيق العلاج الطبيعى 96.70 % والحد الأدنى لكليات الطب على مستوى الجمهورية توقف عند 98.04 % والحد الأدنى لكليات الصيدلة عند 96.8 % اما الحد الأدنى لطب الأسنان عند 97.8 %

وأما فيما يتعلق بكلية الهندسة فيتوقع انخفاض التنسيق لها وذلك لوجود أماكن خالية في المرحلة الثانية ولذلك يتوقع انخفاض التنسيق ليصل الى أقل من 95 %.​

أما بالنسبة لتنسيق المرحلة الأولى للكليات الأدبية لعام 2022 2023 فتنسيق كليات الادبية كالتالي:

الحد الأدنى لكليات التخصص العلمي علوم 88.4% .

ومجموع 65.7 للكليات الأدبية.

اما الحد الادنى لعلمى رياضة من 80%.

توقعات تنسيق جميع كليات علمي علوم بالمجموع نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2022 قبول الجامعات:

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى 362.5 درجة شعبة علمي (نسبة 88.41% ).

مجموع قبول شعبة هندسة 328 درجة (نسبة 80.00 %).

تنسيق شعبة أدبي 269.5 درجة ف(نسبة 65.73% ).

وقد ظهرت كذلك توقعات لتنسيق المعاهد للطلاب الذين يرغبون في استكمال دراستهم بعد التخرج من المعاهد وعمل شهادة معادلة للالتحاق باحدى الكليات سواء العلمية أو الأدبية، ولكن لا زال نتيجة التنسيق الرسمي لم تظهر بعد كما لم تظهر نتائج النتسيق للتعليم الازهري في مصر بعد ويتوقع أن تظهر نتائج التنسيق النهائية قبل نهاية هذا الشهر الجاري .