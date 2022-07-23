جدة - نرمين السيد - وذكر العميل الخاص المسؤول عن قسم التحقيقات الجنائية بولاية أيوا مايك كرابفل فى بيان إن الشرطة استجابت لتقارير إطلاق النار فى متنزه ماكوكيتا كيفز قبل السادسة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي.
وأضاف أن عناصر الشرطة الذين استجابوا للبلاغات بشأن الحادث وجدوا ثلاثة قتلى فى المكان.
ولم يحدد مايك كرابفل كيف لقوا مصرعهم كما أنه لم يكشف عن هوياتهم.
وأشار العميل الخاص إلى أن عناصر الشرطة الذين فتشوا الموقع عثروا فى وقت لاحق على جثة رجل من ولاية نبراسكا توفى متأثرا بإصابة نتيجة إطلاقه النار على نفسه.
وحددت السلطات هويته على أنه أنتونى شيروين البالغ من العمر 23 عاما.
وفى أعقاب إطلاق النار تم إخلاء المتنزه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مسلح ينتحر بعد قتله 3 أشخاص فى ولاية أيوا الأمريكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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