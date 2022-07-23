زيلينسكى: أوكرانيا لديها حبوب بقيمة 10 مليارات دولار

جدة - نرمين السيد - وقال زيلينسكى على قناته فى "تيليغرام": "سيتم تصدير حوالى 20 مليون طن من محصول العام الماضى من الحبوب. ويمكن بيع محصول هذا العام، يتم حصاده الآن، هذا هو دخل المزارعين والقطاع الزراعى بأكمله وميزانية الدولة. لدينا الآن حبوب بحوالى 10 مليارات دولار".

وأضاف زيلينسكى أنه يثق فى أن الأمم المتحدة ستضمن السيطرة على تنفيذ الاتفاقية الموقعة فى اسطنبول بشأن إنشاء ممر لتصدير الحبوب.

وتابع: "قد تكون هناك استفزازات من روسيا. لكننا نثق فى الأمم المتحدة. ومسؤوليتهم ومسؤولية شركائنا الدوليين ضمان الامتثال للاتفاقية".