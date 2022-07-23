نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ” moe.gov.sd ” نتيجة شهادة الأساس ولاية الجزيرة 2022 عبر رابط وزارة التربية والتعليم السودانية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة شهادة الأساس ولاية الجزيرة 2022، فهذه الشهادة مهمة للغاية وينتظرها كثير من الناس في الجزيرة، لذلك هذا موضوع يبحث عنه كثير من سكان الجزيرة في السودان، وهو أحد الموضوعات الهامة بين الشعب السوداني، بما في ذلك أولياء الأمور والطلاب، لذلك سنوضح لكم كافة التفاصيل الهامة التي تدور حول نتيجة شهادة الاساس في الجزيرة، هذا وأنه من المتوقع أن يتم ظهورها خلال الساعات القليلة المقبلة بعد اعتمادها من وزيرة التربية والتعليم.

نتائج شهادة الأساس moe.gov.sd

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية والتعليم السودانية توافق بشكل فردي على النتائج الأساسية لكل ولاية، حيث تجري الامتحانات في كل ولاية من ولايات السودان في أيام مختلفة، حيث يمكنك معرفة ذلك من خلال الرابط الذي نقدمه يمكنك الحصول على رابط نتيجة شهادة الأساس في ولاية الجزيرة، حيث أن الوزارة أكدت بأنه قد تم الانتهاء من كافة التصحيحات ورصد الدرجات الخاصة بالطلبة والطالبات وجاري العمل على اعتمادها من قبل الوزير في الساعات القليلة المقبلة.

رابط استخراج نتيجة شهادة الاساس ولاية الجزيرة 2022

بعد أن أوضحنا لكم كل ما يتعلق بالنتائج وكيفية الإصلاح والتأكيد والتحسين بعد اجتياز اختبار كل ولاية على حدة، حيث يمكنك الوصول إلى موقع النتائج من هذا الرابط لتلقي النتائج، عليك اتباع الخطوات أدناه:-

أولاً، اذهب إلى الرابط على موقع وزارة التربية والتعليم السودانية.

ثم حدد نتيجة شهادة التأسيس لعام 2022.

ثالثًا، أضف رقم الموقع وحدد الولاية.

رابعًا: أدخل الأحرف الموجودة على الشاشة.

خامساً: انقر فوق عرض النتائج.

موعد ظهور نتيجة شهادة الأساس ولاية الجزيرة

ستظهر لك نتائجك بمجرد اتباع هذه الخطوات التي ذكرناها، ولذا سنقدم لك كل ما يتعلق بنتائج شهادة الأساس في ولاية الجزيرة 2022 وهي من الرابط أعلاه، وشرحنا لكم كيف يمكن ذلك يتم رؤيتنا ونحن خدمة تقدم ذلك، لكننا نؤمن بدور التعليم في تكوين الأجيال القادمة، وأكدت وزارة التربية والتعليم أنها تدعم جيل جديد من شأنه أن يساعد في التعرف على أهمية العلم والتعلم وتحقيق النتائج التي تشجعهم نحو مستقبل أفضل.

يعيش الطلاب في السودان في أجواء صعبة منذ أيام منذ إعلان نتيجة إعلان شهادة الاساس بولاية الخرطوم ، في ظل ترقب إعلان النتيجة الأساسية بعد المؤتمر الصحفي ، حيث كان من المتوقع أن ينشرمن خلال الشهر الحالى يوليو ، لكن الظروف كانت صعبة ، مما أجبر الوزارة على تأجيله حتى ظهر الخميس بحضور وزير التربية والتعليم.