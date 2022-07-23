نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتيجة شهادة الأساس بولاية الخرطوم وجميع الولايات برقم الجلوس وزارة التربية والتعليم السودانية في المقال التالي

عمر شويل - جدة اعلان نتيجة شهادة الأساس بولاية الخرطوم، بعد أن أكملت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم استعدادات وترتيبات، اعلان نتيجة شهادة الأساس الصف الثامن للعام الدراسي الحالي 2021-2022، على أن يتم اعلان النتيجة في مؤتمر عام بالقاعة الدولية لجامعة الخرطوم، حيث كانت أعمال اعلان نتيجة شهادة الأساس بولاية الخرطوم قد بدأت عقب انتهاء أعمال التصحيح، إذ عكفت الكنترولات على سرعة الإنتهاء من نتيجة شهادة الأساس بولاية الخرطوم، من أجل تمكين الطلاب من الإطلاع على نتائجهم في أسرع وقت.

نتائج امتحانات الأساس حسب كل ولاية

تشمل نتيجة شهادة الأساس جميع الولايات السودانية، والتي قام الطلاب بأداء الإمتحانات فيها خلال الفترة من الأحد 22 مايو 2022، وحتى تمام الإنتهاء من الإمتحانات في يوم الأثنين 30 مايو، وهي ولايات (الخرطوم – شمال دارفور – شمال كردفان – الجزيرة – وسط دارفور – جنوب كردفان – القضارف – شرق دافور – غرب كردفان – سنار – غرب دارفور – نهل النيل الأبيض – كسلا – جنوب دارفور – نهر النيل الأزرق الشمالية – البحر الأحمر – نهر النيل).

موعد اعلان نتيجة شهادة الأساس بولاية الخرطوم

تُعلن وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم، نتائج امتحانات شهادة اتمام مرحلة الأساس الصف الثامن، وذلك في موعد أقصاه صباح الأحد 24 يوليو 2022، على أن يتم اعلان النتيجة بداية من الساعة الثامنة والنصف صباحاً، في قاعة وزارة التربية والتعليم بالخرطوم، بعد أن صدق على النتيجة المكلف بأعمال الوزارة أحمد عثمان حمزة وذلك منذ الخميس الماضي، تمهيداً لإعلان النتيجة يوم الأحد.

اعلان نتيجة شهادة الأساس ولاية الخرطوم

انتهت عمليات تصحيح ومراقبة الدرجات الخاصة بشهادة الأساس بولاية الخرطوم، بعد أن روعيت الضوابط الخاصة بالتصحيح استعدادً لإعلان النتيجة، حيث يقوم الطلاب بالإستعلام عنها من خلال موقع وزارة التربية والتعليم السودانية برقم الجلوس، وعقب اعلان وزارة التربية والتعليم عن الإنتهاء من تصحيح نتائج شهادة الأساس بولاية الخرطوم، شهدت محركات البحث بحثاً متزايداً من قبل الطلاب للتعرف على النتيجة، ونوضح في السطور المقبلة رابط وخطوات الإستعلام عن نتيجة شهادة الأساس بولاية الخرطوم.

رابط استخراج نتيجة شهادة الأساس ولاية الخرطوم

يوفر موقع وزارة التربية والتعليم السودانية، إمكانية الإستعلام عن نتيجة شهادة الأساس بولاية الخرطوم من خلال رقم جلوس الطالب، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:-