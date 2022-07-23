كيفية التسجيل في اختبار التحصيل الدراسي والاستعلام عن النتائج لعام 1444

يعد اختبار التحصيلي من الاختبارات الموحدة في المملكة العربية السعودية ويتم توفيره من قبل إدارة التقويم التربوي لتحديد مستوى الطلاب قبل قبولهم في إحدى جامعات المملكة العربية السعودية، وهي تندرج تحت تقييمات الأداء، بما في ذلك المستويات المعرفية واللغوية والرياضية والمنطقية لقياس مهارات ودرجات قدرات الطلاب المختلفة.

كيفية الحصول على نتائج امتحان التحصيلي برقم الهوية 1444

يتم طلب نتائج اختبار الإنجاز باستخدام رقم الهوية الخاص بك في الخطوات التالية:

اتبع الرابط إلى الموقع الرسمي للمركز الوطني للقياسات.

أدخل رقم التعريف وأدخل كلمة المرور الصحيحة في الحقل المخصص لذلك.

حدد رمز الاختبار لموقعك.

تحديد نوع الاختبار الذي يعتبر اختبار قدرة أكاديمية.

انقر فوق خيار التحقق من البيانات.

أخيرًا، انقر فوق زر نتائج اختبار التحصيلي.

كيفية التسجيل في اختبار التحصيلي لعام 1444

يمكنك التسجيل في اختبار تحصيل المملكة العربية السعودية باتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى موقع المركز الوطني للقياسات.

حدد علامة التبويب صفحة تعريف الاختبار.

قم بالحجز (جدول الاختبار).

انقر فوق خيارات (سجل الآن).

قم بتسجيل الدخول باستخدام رقم التسجيل الخاص بك وأدخل رمز الوصول الخاص بك.

اختر كلمة (اختبار).

حدد علامة التبويب (اختبار الإنجاز).

اختر نوع الاختبار الأكاديمي سواء الورقي أو الحاسوبي.

انقر فوق كلمة “تسجيل”.

يرجى قراءة الشروط والموافقة عليها بعناية.

تحديد أقرب مكان لإنعقاد الاختبار.

تحديد موعد مناسب للاختبار.

دفع تكلفة ومصاريف اختبار القدرة الأكاديمية.

انقر فوق أيقونة الإرسال.

كم هو معدل الامتحان في المملكة العربية السعودية 1444؟

يتم تحديد تكاليف وتكاليف التقديم والتسجيل في اختبار الإنجاز في المملكة العربية السعودية على النحو التالي:

الاختبار الورقي (تسجيل مبكر): 100 ريال سعودي.

الاختبار الورقي (الدخول المتأخر): 150 ريال سعودي.

اختبار محوسب: 150 ريال سعودي.

رابط الاستعلام عن نتائج الاختبار التحصيلي 1444/2022

الدخول مباشرة من موقع المركز الوطني للقياس في المملكة العربية السعودية لمعرفة نتائج الاختبار التحصيلي واتباع جميع خطوات وتعليمات الطلب عبر الرابط المتوفر لذلك وادخل جميع البيانات يمكنك الحصول على المعلومات المطلوبة عن طريق الموقع بطريقة مناسبة ودقيقة.