دبلوماسى روسى: إدراج سلوفينيا ضمن الدول غير الصديقة ردا على تصرفاتها

جدة - نرمين السيد - أكد السفير الروسى لدى سلوفينيا تيمور إيفازوف، اليوم الجمعة، أن قرار الحكومة الروسية إدراج سلوفينيا فى قائمة الدول غير الصديقة جاء ردا على الإجراءات غير الودية التى اتخذتها الحكومة السلوفينية تجاه روسيا عقب عمليتها العسكرية فى أوكرانيا.





وقال إيفازوف، فى تصريحات إعلامية نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، "أود القول إن قرار الحكومة هذا هو رد على الإجراءات غير الودية للغاية التى اتخذتها الحكومة السلوفينية السابقة، فى أبريل الماضى، عندما تم تقليل عدد موظفى السفارة الروسية بنسبة 80% تقريبا، واضطر 33 موظفا إلى مغادرة سلوفينيا مع عائلاتهم، الأمر الذى أسفر فعليا عن خفض عدد موظفى بعثتنا إلى 8 أشخاص".

كما أشار إلى أن القرار الذى اتخذته الحكومة الروسية اليوم يأتى ردا على هذه التصرفات غير الودية، مؤكدا أن تقليص عدد العاملين بالسفارة الروسية كان قرارا قطعيا وغير مبرر.

وأضاف: "أن تقليص عدد الموظفين الروس أدى إلى إغلاق المركز الثقافى الروسى هنا فى ليوبليانا، الذى عمل لمدة 11 عاما، واستفاد منه بشكل عام كل من روسيا وسلوفينيا من خلال توحيد شعبى البلدين عبر الثقافة".

يشار إلى أن المكتب الإعلامى للحكومة الروسية أعلن فى وقت سابق أن اليونان والدنمارك وسلوفاكيا وسلوفينيا وكرواتيا قد تم إدراجها فى قائمة الدول غير الصديقة لروسيا.

ويذكر أن فى 24 فبراير الماضى، أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين عن عملية عسكرية خاصة بناء على طلب من رؤساء جمهوريات دونباس، مشددًا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية وأن الهدف هو نزع السلاح وردا على ذلك، فرض الغرب عقوبات كبيرة ضد روسيا.