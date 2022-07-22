نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج التحصيلي وكيفية الاستعلام 1443 وموعد ظهورها في السعودية في المقال التالي
نتائج التحصيلي وكيفية الاستعلام 1443 تساءل الكثير من الطلاب والطالبات عن موعد إعلان نتائج التحصيلي 1443، حيث قام المركز الوطني للقياس الخاص بوزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية بالكشف عن موعد نتائج اختبار القياس، وتعتبر اختبارات القياس هي من أهم الاختبارات في حياة الطالب والتي تحدد مصيره وحياته التعليمية بعد فترة التعليم الأساسي للدخول إلى مرحلة التعليم الجامعي، وسنقوم بتوضيح كيفية الاستعلام عن النتائج بالخطوات في سطور مقالنا التالية.
موعد إعلان نتائج التحصيلي 1443 في السعودية
قام المركز الوطني للقياس بالإعلان عن موعد إعلان نتائج التحصيلي لعام 1443هـ للطلاب من خريجي الشهادة الثانوية، وأكد المركز أن النتائج سيتم الإعلان عنها في يوم الأربعاء الموافق العشرين من شهر يوليو 2022م أي الواحد والعشرين من شهر ذي الحجة 1443هـ وذلك في شكل ورقي، أما في يوم الخميس الذي يليه وهو الواحد والعشرين من يوليو سيتم إرسال نتائج الاختبارات على هيئة رسائل قصيرة SMS على هواتفهم المحمولة،
خطوات الاستعلام عن نتائج التحصيلي برقم الهوية
وللاستعلام عن نتائج التحصيلي عبر الموقع الرسمي لهيئة التقويم والتدريب يجب أن يقوم الطالب أو الشخص المستعلم باتباع الخطوات التالية:-
- يجب على الطالب الدخول على الرابط الخاص بموقع المركز الوطني للقياس الرسمي. e-services.qiyas.sa
- بعد ذلك من خلال صفحة الموقع الرئيسية يقوم بالنقر على زر “تسجيل” ويدخل بياناته الخاصة بحسابه على الموقع.
- إذا لم يكن لدى الطالب حساب على الموقع يقوم بالضغط على أيقونة “تسجيل دخول جديد” ويقوم بإدخال كل البيانات المطلوبة منه ويبدأ في التسجيل.
- بعد عملية تسجيل الدخول يقوم الطالب بالنقر على خيار “الاختبارات” الموجودة أمامه على الصفحة الرئيسية ومنها ينقر على زر “بيانات الاختبار”.
- وبعد كل شيء يقوم الطالب بالنقر على أيقونة “نتائج اختبار التحصيلي” ويكتب البيانات الخاصة به ومنها اسمه كاملًا رباعيًا.
- ومن ضمن البيانات يقوم بكتابة رقم هويته الوطنية وباقي البيانات ثم يقوم بالنقر على “عرض النتيجة” في حالة أن النتيجة ظهرت بالفعل تظهر أمامك.
- يمكنك تفعيل زر التنبيه في حالة أن تظهر النتيجة يتم إعلامك وإرسال إشعار لك على هاتفك المحمول.
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