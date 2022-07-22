نتائج التحصيلي وكيفية الاستعلام 1443 وموعد ظهورها في السعودية

نتائج التحصيلي وكيفية الاستعلام 1443 تساءل الكثير من الطلاب والطالبات عن موعد إعلان نتائج التحصيلي 1443، حيث قام المركز الوطني للقياس الخاص بوزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية بالكشف عن موعد نتائج اختبار القياس، وتعتبر اختبارات القياس هي من أهم الاختبارات في حياة الطالب والتي تحدد مصيره وحياته التعليمية بعد فترة التعليم الأساسي للدخول إلى مرحلة التعليم الجامعي، وسنقوم بتوضيح كيفية الاستعلام عن النتائج بالخطوات في سطور مقالنا التالية.

موعد إعلان نتائج التحصيلي 1443 في السعودية

قام المركز الوطني للقياس بالإعلان عن موعد إعلان نتائج التحصيلي لعام 1443هـ للطلاب من خريجي الشهادة الثانوية، وأكد المركز أن النتائج سيتم الإعلان عنها في يوم الأربعاء الموافق العشرين من شهر يوليو 2022م أي الواحد والعشرين من شهر ذي الحجة 1443هـ وذلك في شكل ورقي، أما في يوم الخميس الذي يليه وهو الواحد والعشرين من يوليو سيتم إرسال نتائج الاختبارات على هيئة رسائل قصيرة SMS على هواتفهم المحمولة،

خطوات الاستعلام عن نتائج التحصيلي برقم الهوية

وللاستعلام عن نتائج التحصيلي عبر الموقع الرسمي لهيئة التقويم والتدريب يجب أن يقوم الطالب أو الشخص المستعلم باتباع الخطوات التالية:-