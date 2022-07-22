رابط الاستعلام عن نتائج البكالوريا 2022 في الجزائر وزارة التربية الوطنية https://bac.onec.dz

أعلنت وزارة التربية الجزائرية عن اقتراب الإعلان بشكل رسمي عن نتائج امتحانات البكالوريا لهذا العام 2022، والذي من المؤكد ظهورها خلال ساعات قليلة من الآن، وقد أكدت الوزارة معلنة أنه من الممكن الحصول على النتيجة فور ظهورها بكل سهوله على موقع فضاء أولياء الأمور، أو من خلال خدمة الرسائل القصيرة المجانية، تابعوا معنا هذا المقال للتعرف على التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع.

نتيجة البكالوريا الجزائرية 2022

ينتظر جميع طلاب وطالبات البكالوريا في دولة الجزائر ظهور النتيجة اليوم السبت الموافق 16 يوليو 2022، ولذلك قد يزداد الشعور بالقلق والتوتر فهي من أهم المراحل الدراسية التي تحدد مستقبل الطالب أو الطالبة، وقد أوضحت الوزارة طريقة الحصول على النتيجة بشكل تفصيلي، وذلك من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة الإلكترونية بدون الحاجة إلى الذهاب الى المدارس تمامًا.

خطوات الحصول على نتيجة البكالوريا 2022

من خلال الدخول على الموقع الخاص بالنتائج في الجزائر يتم أيضًا الحصول على نتيجة البكالوريا فور اعتمادها، وخطوات الحصول على النتيجة كالتالي:.