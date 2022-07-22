نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستعلام عن نتائج البكالوريا 2022 في الجزائر وزارة التربية الوطنية https://bac.onec.dz في المقال التالي
أعلنت وزارة التربية الجزائرية عن اقتراب الإعلان بشكل رسمي عن نتائج امتحانات البكالوريا لهذا العام 2022، والذي من المؤكد ظهورها خلال ساعات قليلة من الآن، وقد أكدت الوزارة معلنة أنه من الممكن الحصول على النتيجة فور ظهورها بكل سهوله على موقع فضاء أولياء الأمور، أو من خلال خدمة الرسائل القصيرة المجانية، تابعوا معنا هذا المقال للتعرف على التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع.
نتيجة البكالوريا الجزائرية 2022
ينتظر جميع طلاب وطالبات البكالوريا في دولة الجزائر ظهور النتيجة اليوم السبت الموافق 16 يوليو 2022، ولذلك قد يزداد الشعور بالقلق والتوتر فهي من أهم المراحل الدراسية التي تحدد مستقبل الطالب أو الطالبة، وقد أوضحت الوزارة طريقة الحصول على النتيجة بشكل تفصيلي، وذلك من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة الإلكترونية بدون الحاجة إلى الذهاب الى المدارس تمامًا.
خطوات الحصول على نتيجة البكالوريا 2022
من خلال الدخول على الموقع الخاص بالنتائج في الجزائر يتم أيضًا الحصول على نتيجة البكالوريا فور اعتمادها، وخطوات الحصول على النتيجة كالتالي:.
- الدخول الى الموقع الرسمي للنتيجة وهو الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات والرابط هو https://bac.onec.dz/
- يتم ادخال اسم المسجل، ثم الرقم السري الخاص بالطالب.
- بعد الدخول الى الصفحة يتم ادخال البيانات اللازمة ثم الضغط على النتيجة وسوف تظهر النتيجة بعد ذلك بشكل تفصيلي، ويمكن طباعتها أيضًا.
- الاطلاع على نتائج البكالوريا عن طريق الهواتف النقالة
- أتاحت الوزارة طريقة مميزة للحصول على النتيجة وهي من خلال إرسال رسالة إلى الطالب عبر الهاتف المحمول بمجرد ظهور النتيجة تحتوي على درجات جميع المواد الخاصة بالطالب، وذلك يتم من خلال الاتصال بكود #567*، واختيار اللغة المناسبة، وايضًا ادخال رقم التسجيل الخاص بالطالب، وإدخال البيانات المطلوبة هكذا يتم التسجيل في الخدمة ويمكن الاستفادة منها بمجرد اعتماد النتيجة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رابط الاستعلام عن نتائج البكالوريا 2022 في الجزائر وزارة التربية الوطنية https://bac.onec.dz على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.