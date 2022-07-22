البيت الأبيض: واشنطن تدرس إمكانية تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة

جدة - نرمين السيد - وأوضح المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربى، حسبما أفادت قناة الحرة الأمريكية اليوم، أن وزارة الدفاع تقوم باستكشاف مبدئى لإمكانية تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة، لكنه أشار إلى أن ذلك لن يكون فى المستقبل القريب.
يذكر أن حجم المساعدات العسكرية الأمريكية التى قدمتها واشنطن لأوكرانيا منذ انطلاق الحرب الروسية فى أوكرانيا يصل إلى حوالى 7.3 مليار دولار.
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