الولايات المتحدة تعلن عن مساعدات أمنية جديدة لأوكرانيا بـ270 مليون دولار

جدة - نرمين السيد - وأوضحت قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم، أن هذه المساعدات الجديدة تأتى فى إطار التدفق المستمر لمليارات الدولارات من المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا فى ظل عمليتها العسكرية مع روسيا.

ونقلت "سى إن إن" عن منسق الاتصالات فى مجلس الأمن القومى الأمريكى، جون كيربى، قوله إن الحزمة الجديدة من المساعدات تشمل أنظمة صواريخ متوسطة المدى وطائرات تكتيكية بدون طيار، مضيفًا أن الحزمة ترفع إجمالى المساعدات الأمريكية لأوكرانيا منذ بداية إدارة بايدن إلى 8.2 مليار دولار.

كما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم أن واشنطن، بعد حزمة المساعدات الجديدة، تكون قد زودت كييف بما مجموعه 20 وحدة من قاذفات الصواريخ المذكورة التى يمكن حملها على مدرعات خفيفة.

وتشمل الشحنة الجديدة أيضًا 500 مسيرة هجومية من طراز "فينيكس جوست" وفق ما ذكر جون كيربى، المتحدث باسم البيت الأبيض للقضايا الاستراتيجية.