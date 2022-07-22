مسئولة أمريكية تتوجه لليابان وكوريا لبحث الأمن الغذائى والأزمة الأوكرانية

وذكر بيان للخارجية الأمريكية، نشرته على موقعها الإلكترونى، اليوم الجمعة، أن نولاند ستلتقى فى كلا البلدين مع نظرائها من وزارة الخارجية والوكالات الحكومية الأخرى للتنسيق بشأن القضايا الإقليمية والعالمية، بما فى ذلك الأمن الاقتصادى والأمن الغذائى والعملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.
وأضاف البيان أن نولاند ستبحث أيضا التهديد الذى تشكله كوريا الشمالية على الاستقرار الإقليمى.
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