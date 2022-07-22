مسئولة أمريكية تتوجه لليابان وكوريا لبحث الأمن الغذائى والأزمة الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - تتوجه وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند، إلى اليابان وجمهورية كوريا الجنوبية يومى 25 و28 يوليو الجارى لبحث القضايا الإقليمية والعالمية.





وذكر بيان للخارجية الأمريكية، نشرته على موقعها الإلكترونى، اليوم الجمعة، أن نولاند ستلتقى فى كلا البلدين مع نظرائها من وزارة الخارجية والوكالات الحكومية الأخرى للتنسيق بشأن القضايا الإقليمية والعالمية، بما فى ذلك الأمن الاقتصادى والأمن الغذائى والعملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.

وأضاف البيان أن نولاند ستبحث أيضا التهديد الذى تشكله كوريا الشمالية على الاستقرار الإقليمى.