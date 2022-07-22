المغرب تؤجل احتفالات عيد العرش بسبب كورونا

وذكرت الوزارة، فى بيان، اليوم الجمعة، أن استمرارا للعمل بالتدابير الوقائية التى تستلزمها تطورات الوضعية الصحية المترتبة عن وباء كورونا، فقد تقرر تأجيل جميع الأنشطة والاحتفالات والمراسم، التى تقام بمناسبة تخليد الذكرى الثالثة والعشرين لجلوس الملك محمد السادس، على العرش.
وأضافت أنه تقرر أيضا تأجيل حفل الاستقبال الذى يترأسه العاهل المغربى، بهذه المناسبة المجيدة، وحفل أداء القسم للضباط المتخرجين الجدد من مختلف المدارس والمعاهد العسكرية وشبه العسكرية والمدنية، وحفل تقديم الولاء وكل الاستعراضات والتظاهرات التى يحضرها عدد كبير من المواطنين، مشيرة إلى أن الملك محمد السادس سيلقى خطابا إلى الشعب المغربى.
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