نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “حصري” … نتائج توجيهي 2022 الأردن .. عبر moe.gov.jo إليك كم باقي لنتائج التوجيهي 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج توجيهي 2022 الأردن، ينتظر الطلاب والطالبات عن موعد إعلان نتائج التوجيهي الأردنية لعام 2022، حيث أن وزارة التربية والتعليم هي المسؤولة عن جميع مراحل التعليم في دولة الأردن وهذه الفترة هي تعد فترة قلق، حيث يشكوا من الضغوط النفسية والتوترات التي يعاني منها الطلاب وأولياء أمورهم، وتوقعات نتائج الاختبارات التي أجراها الطلاب بعد إرهاق وانزعاج وحرمان خلال العام الدراسي، وعدم قدرة معظم الطلاب على إجابة الصعوبات.

موعد إصدار نتائج التوجيهي 2022 الأردن

على الصعيد الموازي، يبحث الطلاب الفلسطينيين عن نتائج توجيهي 2022 فلسطين على محركات البحث وأشهرهم جوجل، بعد أداء طلاب المرحلة المتوسطة في الأردن “Tausig”، أقيمت امتحانات الفصلين الدراسيين في الفترة من 24 حزيران إلى 15 تموز 2022، وأجرى الطلاب الامتحان بشروط صارمة، وبالإضافة إلى الطلاب الذين يواجهون القلق والتوتر من فيروس كورونا ويشتكون من بعض صعوبات الامتحانات، ينتظر الطلاب وأولياء أمورهم نتائج الامتحانات للكشف عن درجاتهم، ويتزايد استقبال كل مادة يدرسها ومستقبل الجامعة بالنسبة للطالب، ما ينعكس خلال مستقبله من خلال الكلية التي يحضرها، وبالتالي فإن هذه الفترة من أصعب الفترات النفسية التي يمر بها الطالب في طريقه التعليمي.

موعد نتائج الثانوية العامة في الاردن 2022

ولم تعلن وزارة التربية والتعليم الأردنية حتى الآن موعد إعلان الصف الثانوي 2022، لكنها أعلنت أن الامتحان سيجرى على عدة مراحل، تبدأ بالتصحيح والتأكيد، ومراجعة ومتابعة استجابات الطلاب، وهذه عملية تستغرق وقتًا لتمكين كل طالب وتجنب الأخطاء يحدث هذا في إدارة الدرجات، ويتوقع كثير من الناس موعد ظهورهم نتيجة عدم إعلان الوزارة عن موعد النتيجة. لذلك ستعرض النتائج في منتصف شهر آب، لكن كل هذه المعلومات غير دقيقة ومن المتوقع أن تعلن وزارة التربية والتعليم الأردنية الموعد المتوقع للنتائج بعد إعلان اسم الطالب الأول، وذلك بعد الموافقة النهائية للنتائج من قبل الوزير، حيث أن الوزارة أقرت مؤخرًا من الانتهاء لكافة أوراق الامتحانات الخاصة بطلبة التوجيهي وفي انتظار اعتمادها من قبل الوزير.

خطوات الاستعلام عن نتائج التوجيهي 2022 الأردن

سيتمكن طلاب التوجيهي بالمملكة الأردنية الهاشمية من رؤية النتائج من خلال موقع وزارة التربية والتعليم بعد إعلان وزارة التربية والتعليم عن النتائج، حيث يمكن للطلاب اتباع الخطوات أدناه لمعرفة النتائج:-

قم بتسجيل الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية

انقر فوق رمز تسجيل الدخول.

حدد High School Grade Service من الصفحة الرئيسية.

اكتب اسم الطالب.

الرجاء إدخال رقم مقعدك.

اكتب رمز التحقق.

انقر فوق بحث / عرض لمشاهدة نتائج اختبار الثانوية العامة لطالبك.

وبعدها تعرض كافة النتائج والدرجات الخاصة بالطلبة.

وفي النهاية يمكنك القيام بطباعة استمارة النتيجة وإرفاقها مع المستندات المعمول بها.

رابط نتائج توجيهي 2022 الأردن

تقدم وزارة التربية والتعليم الأردنية خدمات متنوعة على موقعها الرسمي للطلاب في مختلف مراحل التعليم حيث تتخذ الخطوات اللازمة لتلبية اهتمامات الطلاب وتقديم أفضل تجربة تعليمية. خاصة في المدرسة الثانوية، هناك خدمة الاستعلام عن نتيجة الخدمة، حيث يسمح هذا للطلاب من الذكور أو الإناث بمعرفة الدرجات التي حصلوا عليها في كل دورة درسوها في المدرسة الثانوية وأيضًا المعدل التراكمي العام في أي وقت ومن أي مكان دون الحاجة للذهاب إلى مقر المدرسة لمعرفة النتائج، فضلاً عن أن الوزارة قد أكدت بأنها فرض بعض الإجراءات والاحتياطات المشددة التي تضمن الحفاظ على حقوق الطلبة والطالبات في هذه الامتحانات، مؤكدة حرصها على دقة وضع الدرجات بكل حيادية وموضوعية.