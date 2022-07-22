شروط وإجراءات إيداع مبالغ مالية في حسابات نزلاء السجون أو الأحداث في أبوظبي

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عمر شويل - جدة طلب إيداع المبالغ المالي للنزيل أو الحدث في إمارة أبو ظبي, يمكن بموجب هذه الخدمة التي توفرها شروط أبو ظبي أن يقوم أهل النزيل المسجون بإيداع مبالغ مالية له في الأمانات لكي يقوم بالشراء بها, ووضع شرطة أبو ظبي الإماراتية بعضاً من الشروط والأحكام تحدد مقدار المبالغ المالية التي يتم إيداعها في حسابات نزلاء السجون, ويتم معاملة نزلاء السجون بشكل آدمي ويتم أعطاءهم حقوقهم الإنسانية كما هو متعارف عليه في حقوق السجون في جميع دول العالم المتقدمة.

شروط إيداع مبالغ مالية في حسابات نزلاء السجون أو الأحداث

لكي يقوم أهل النزيل أو المسجون بإيداع مبالغ مالية لهم يجب أن يقوموا بقراءة هذه الشروط التي وضعها موقع شرطة أبو ظبي.

أن لا يكون المبلغ المودع للنزيل لا يتجاوز الخمس الألف درهم إماراتي. هناك بعض الحالات التي تحتاج الحصول علي إذن من داخل السجن أو الإصلاحية, في حالة أن الطلب تم رفضه من الجهات الداخلية في السجن أو الإصلاحية فسوف يتم إرجاع المبلغ الذي تم إيداعه للنزيل إلي المكان الذي أرسل منه المبلغ. تنبيه من وزارة الداخلية, حيث كتبت شرطة أبو ظبي أنها غير مسؤولة عن عدم متابعة أهل النزيل أو المسجون لمبالغ التي ترد لهم في حالة رفض الأمر من قبل الإصلاحية أو السجن.

إجراءات إيداع مبالغ في حسابات النزلاء أو المسجون في أبو ظبي

أوضح موقع شرطة أبو ظبي أنه لكي يقوم أهل المسجون أو النزيل بإيداع مبالغ مالية لهم لابد أن يقوموا بالإجراءات الآتية.

في البداية يتم تقديم طلب إلي إدارة السجن أو الإصلاحية لكي يتم إيداع مبالغ مالية المسجون أو النزيل.

أن يتم توفير الأوراق المطلوبة لإيداع مبالغ مالية للمسجون.

الأوراق المطلوبة لإيداع مبالغ مالية في حساب المسجون أو النزيل في أبو ظبي

يجب علي أهل النزيل قبل التقدم بطلب لإيداع مبالغ مالية في حسابات المسجونين لابد أن يقوموا بإحضار أوراق تمكنهم من إيداع المبالغ بطريقة سليمة.