ليندركينج: ندرة واردات القمح العالمية ضربت الأمن الغذائى فى اليمن

جدة - نرمين السيد - وقال المبعوث الأمريكى، فى تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" نقلتها قناة اليمن الفضائية، إن ندرة واردات القمح العالمية أدت إلى زيادة انعدام الأمن الغذائى بين اليمنيين، مشيرا إلى أن هدنة الأمم المتحدة باليمن جلبت لحظة من الأمل والراحة.
وشدد ليندركينج، على أنه يجب على طرفى النزاع فى اليمن تمديد الهدنة وتوسيعها من أجل الشعب كله.
وكان المبعوث الأممى إلى اليمن هانس جروندبرج، قد أعلن أمس الخميس، أنه يجرى اتصالات مكثفة لتمديد الهدنة وتوسيع نطاقها، معتبرا أن الهدنة أحدثت تحولا كبيرا لليمن، وحققت فرقا ملموسا فى حياة الناس.
يشار إلى أن الحكومة اليمنية وجماعة الحوثى قد وافقا، فى مطلع يونيو الماضى، على تمديد هدنة إنسانية فى اليمن لمدة شهرين آخرين، بعد انتهاء سابقة لها مماثلة بدأت فى 2 أبريل الماضى.
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