استطلاع: غالبية الشركات الروسية احتفظت بـ63%؜ من موظفيها وسط عقوبات الغرب

جدة - نرمين السيد - أعلن استطلاع رأى جديد أجراه مركز تدريب "نتولجى" ومنصة التوظيف عبر شبكة الإنترنت "اتشاتش. آر يو" الروسيتان، اليوم الجمعة، أن غالبية الشركات الروسية احتفظت بـ(63%) من موظفيها وسط العقوبات الغربية المستمرة، مقارنة بـ23% من الشركات التى خفضت عدد الموظفين.





وأكد الاستطلاع، حسبما نقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم الجمعة، أن مستوى الأجور ظل دون تغيير فى 77% من الشركات.

وشمل استطلاع الرأى 420 صاحب عمل يمثلون شركات صغيرة ومتوسطة وكبيرة الحجم.

وأشار غالبية المستطلعين 63% إلى أن عدد الموظفين لم يتغير بمجرد بدء الأزمة، فيما قال 14% من أرباب العمل إن عدد موظفيهم قد زاد، وأفاد 23% فقط بانخفاض عدد الموظفين"، وفقا للاستطلاع الروسى.

وتمثل الشركات التى يعمل بها أكثر من 3000 موظف 69% من الشركات التى احتفظت بموظفيها.

وأضاف الاستطلاع أن غالبا ما يتم تعيين الموظفين الجدد فى منطقة الأورال الفيدرالية -واحدة من ثمانى مناطق اتحادية من روسيا- بنسبة 22% وفيما يتعلق بالمهن فإن شركات تكنولوجيا المعلومات أكثر ميلا لتوسيع الموظفين بنسبة 31%.