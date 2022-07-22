وأكد الاستطلاع، حسبما نقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم الجمعة، أن مستوى الأجور ظل دون تغيير فى 77% من الشركات.
وشمل استطلاع الرأى 420 صاحب عمل يمثلون شركات صغيرة ومتوسطة وكبيرة الحجم.
وأشار غالبية المستطلعين 63% إلى أن عدد الموظفين لم يتغير بمجرد بدء الأزمة، فيما قال 14% من أرباب العمل إن عدد موظفيهم قد زاد، وأفاد 23% فقط بانخفاض عدد الموظفين"، وفقا للاستطلاع الروسى.
وتمثل الشركات التى يعمل بها أكثر من 3000 موظف 69% من الشركات التى احتفظت بموظفيها.
وأضاف الاستطلاع أن غالبا ما يتم تعيين الموظفين الجدد فى منطقة الأورال الفيدرالية -واحدة من ثمانى مناطق اتحادية من روسيا- بنسبة 22% وفيما يتعلق بالمهن فإن شركات تكنولوجيا المعلومات أكثر ميلا لتوسيع الموظفين بنسبة 31%.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استطلاع: غالبية الشركات الروسية احتفظت بـ63% من موظفيها وسط عقوبات الغرب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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