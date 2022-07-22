الجيش اليمنى: الحوثيون ارتكبوا 277 خرقا للهدنة الأممية خلال 48 ساعة

جدة - نرمين السيد - أعلن الجيش اليمنى أن مليشيا الحوثى ارتكبت 277 خرقاً للهدنة الأممية خلال 48 ساعة فى جبهات الحديدة وتعز والضالع وحجة وصعدة والجوف ومأرب، ونتج عنها 12 شهيداً من رجال الجيش اليمنى وإصابة 19 آخرين فى اعتداءات متفرقة.





وذكر المركز الاعلامى للقوات المسلحة اليمنية، فى تقرير أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأنت) اليوم الجمعة، أن الخروقات توزّعت بين 109 خروقات فى محور حيس جنوب الحديدة، و51 خرقاً فى جبهات القتال غرب محافظة حجّة، و42 خرقًا فى محور البرح غرب تعز، و37 خرقاً فى جبهات محور تعز، و24 خرقاً جنوب وغرب وشمال غرب مارب، و7 شرق حزم الجوف، و4 خروقات فى جبهة مريس بمحافظة الضالع، إلى جانب 3 خروقات فى جبهات محافظة صعدة.

وأشار التقرير إلى أن من بين مقدمة الخروقات محاولة تسلل مجاميع حوثية مسلّحة باتجاه أحد المواقع فى جبهة مريس بمحور الضالع، وأفشلها الجيش اليمنى وأجبروا العناصر الإرهابية المتسللة على الفرار.

وتنوّعت بقيّة الخروقات بين إطلاق النار على مواقع الجيش بالمدفعية والعيارات المختلفة وبعربات (بى إم بى) وبالقنّاصة وبالطائرات المسيّرة المفخخة، إضافة إلى نشاط المليشيا الحوثية فى عمليات استحداث مواقع ومدفعية وعيارات ومدفعية، ونشر طائرات استطلاعية مسيّرة فى مختلف الجبهات.