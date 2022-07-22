المغرب: 1023 شخصا تلقوا الجرعة الرابعة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وذكرت الوزارة، فى بيان اليوم الجمعة، أن 5 آلاف و701 شخص تلقوا الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح، بإجمالى 6 ملايين و625 ألفا و513 شخصا.
وأشارت إلى أن إجمالى متلقى الجرعة الأولى بلغت 24 مليونا و869 ألفا و892 شخصا وإجمالى متلقى الجرعة الثانية 23 مليونا و358 ألفا و534 شخصا.
يذكر أن المغرب قد تسلم أكثر من67 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة ضد الفيروس.
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