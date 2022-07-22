سوريا ترفض طلب الأردن تزويده بالمياه نتيجة أوضاعها المائية

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الجمعة 22 يوليو 2022 10:06 مساءً - دوت الخليج :- قال وزير المياه والري محمد النجار، الثلاثاء، إن الأردن طلب من الجانب السوري تزويده بـ 30 مليون متر مكعب من المياه إلا أن الطلب قوبل بالرفض.
وأضاف أن الطلب تم رفضه "نتيجة الأوضاع المائية في سوريا".
المملكة
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