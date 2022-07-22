«الإيسيسكو» تعقد اجتماعات مع مسؤولى الأمم المتحدة فى جنيف

وأفادت "الإيسيسكو"، فى بيان، اليوم، بأنه خلال الاجتماعات عرض الوفد رؤية المنظمة واستراتيجية عملها الجديدة الهادفة إلى تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة فى العالم الإسلامى وخارجه، وناقشوا العديد من التحديات العالمية التى تتطب عملا مشتركا.
وأضافت أن الاجتماعات تخللها تبادلا للأفكار ومقترحات العمل المشترك، وشكلت أساسا لتعزيز التعاون بين الإيسيسكو والمنظمات التابعة للأمم المتحدة، فى مجالات متعددة، منها تطوير مهارات الشباب لمواكبة تطورات سوق العمل ومهن المستقبل، والتدريب المهنى ومكافحة عمالة الأطفال.
فى سياق آخر، شارك قطاع العلوم والتقنية فى إيسيسكو، فى منتدى الأعمال السنوى، الذى عقدته منظمة (VR/AR) المتخصصة فى مجالات الواقع الافتراضى وتجارب الواقع المعزز، والذى يهدف إلى تسليط الضوء على تطبيقات التكنولوجيا الحديثة.
وأفادت بأن المنتدى شارك فيه عدد من رواد الصناعات الرقمية، وممثلون عن مجموعة من المؤسسات والشركات التجارية ورجال الأعمال فى مجال التكنولوجيا الحديثة.
وأضافت أن جلسات المنتدى تضمنت مناقشات مثمرة فى مجالات المحتوى ثلاثى الأبعاد، والتوائم الرقمية، والآليات الرقمية لتتبع الأوبئة.
بدوره.. استعرض الدكتور عبدول الرحمن خبير بقطاع العلوم والتقنية فى "الإيسيسكو"، خلال المنتدى، برامج المنظمة ومبادراتها فى مجال "الميتافيرس" والتطبيقات المرتبطة به، مشيرا إلى تحديات تمويل وتعليم وتوظيف التقنيات الحديثة والتكنولوجية فى الدول الأعضاء بالإيسيسكو، خاصة فى المنطقة الإفريقية.
وأوضح الدور الذى تضطلع به "الإيسيسكو" للمساهمة فى التطوير التكنولوجى، ودعم الشباب فى مجال الابتكار بدول العالم الإسلامى، عبر شراكاتها المتميزة مع الجهات المعنية فى هذا المجال.
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