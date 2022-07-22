الأردن: إحباط محاولة تسلل وتهريب كمية من الأسلحة والذخيرة

جدة - نرمين السيد - أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية فى القوات المسلحة الأردنية وبالتنسيق مع مديرية الأمن العسكرى، اليوم الجمعة، على إحدى واجهاتها، محاولة تسلل وتهريب كمية من الأسلحة والذخيرة.





وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) نقلاً عن مصدر عسكرى مسؤول فى القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى ضبط المتسلل وبحوزته كمية من الأسلحة والذخيرة، وتم تحويله والمضبوطات إلى الجهات المختصة. وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ماضية فى التعامل بكل قوة وحزم مع أى عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطنى الأردنى.

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