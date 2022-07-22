تركمانستان مستعدة لزيادة صادراتها من الطاقة لدول آسيا الوسطى

وأشار بيردى محمدوف إلى تنفيذ مشروع كبير للطاقة فى آسيا الوسطى وهو خط أنابيب الغاز بين تركمانستان وأوزبكستان وكازاخستان والصين قائلا إن الشراكة فى قطاع الطاقة يمكن أن يستمر ويتوسع، وفق ما نقلته وكالة أنباء إنترفاكس الروسية.
وأضاف: "نعتمد على شراكة الطاقة المستمرة والمتوسعة وتشمل انجازاتنا تنفيذ مشروع كبير للطاقة وهو خط انابيب الغاز بين تركمانستان وأوزبكستان وكازاخستان والصين".
وقال إن عشق أباد مستعدة "للنظر فى الخيارات مع شركائها لزيادة إمدادات الطاقة بشكل كبير وتوسيع تشكيلة النقل الخاصة بهم".
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