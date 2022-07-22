بنك روسيا: مخاطر الركود العالمى قد تخفض الطلب على الصادرات وتضعف الروبل

جدة - نرمين السيد - وقال بيان صحفى صادر عن بنك روسيا، عقب اجتماع لمجلس الإدارة، وفق ما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية: "إن إدراك المخاطر المتزايدة للركود العالمى قد يزيد من إضعاف الطلب الخارجى على الصادرات الروسية، وبالتالى ضعف الروبل ويمكن أن تحدث آثار تخفيف التضخم عن طريق الحفاظ على فائض تجارى كبير وسط ديناميكيات أكثر استقرارا للصادرات مقارنة بالواردات".

وأشار بنك روسيا إلى أن مجموعة من المخاطر الناجمة عن الظروف الخارجية يمكن أن يكون لها تأثيرات مؤيدة ومضادة للتضخم على حد سواء.

ووفقا للبيان الصحفى، "قد يكون لتفاقم آخر فى التجارة الخارجية والقيود المالية تأثير مضاد للتضخم، مما يؤدى إلى ضعف الروبل وانخفاض حاد فى إمكانات الاقتصاد الروسى أكثر مما كان متوقعا فى السيناريو الأساسى".

وخفض بنك روسيا اليوم سعر الفائدة الرئيسى بمقدار 1.5 نقطة مئوية دفعة واحدة إلى 8٪ سنويا مما يشير إلى انخفاض نمو أسعار المستهلكين والظروف الخارجية الصعبة على الاقتصاد الروسى.