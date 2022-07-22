الإمارات تدين الهجوم الإرهابى فى محافظة دهوك بالعراق

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أكدت الخارجية الإماراتية، في بيان لها، أن الدولة تُعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإرهابية، وترفض كل ما يزعزع الأمن والاستقرار العراقى.
وأضافت الخارجية الإماراتية، أنها تعرب عن كامل تضامنها مع الإجراءات الأمنية التى تتخذها العراق خلال الفترة المقبلة لحماية سيادته وأمنه، معربة عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة وشعب جمهورية العراق فى ضحايا هذه الجريمة البشعة.
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