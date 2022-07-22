العراق وفرنسا يبحثان تطوير العلاقات المصرفية ومكافحة تمويل الإرهاب

جدة - نرمين السيد - بحث محافظ البنك المركزى العراقى مصطفى غالب مخيف، مع نظيره الفرنسى فرانسوا فيليروى دى جالو، اليوم الجمعة، فى باريس، تطوير العلاقات المصرفية بين البلدين، إلى جانب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.





وأوضح محافظ البنك المركزى العراقى، فى بيان للبنك المركزى العراقى أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه بحث مع دى جالو التطورات الاقتصادية العالمية، وتطوير العلاقات المصرفية والاقتصادية بين البلدين، وأن تكون فرنسا نقطة انطلاق القطاع المصرفى العراقى نحو أوروبا، مؤكدا أن هذا القطاع يحرز تقدما على مختلف المستويات، كالخدمات المصرفية وبقية المؤشرات التى تشهد ارتفاعا مستمرا.

وأشار إلى أن الجانبين بحثا ملف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطوير الموارد البشرية العاملة فى القطاع المصرفى مع المؤسسات الدولية.

بدوره، أشاد محافظ البنك المركزى الفرنسى، بجهود العراق فى تطوير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطوير العلاقات المصرفية بين البلدين، مشيرا إلى أن القطاع المصرفى الفرنسى منفتح على نظيره العراقى، لاسيما ما يتعلق بتسهيل التحويلات والعلاقات المصرفية.

على صعيد آخر، التقى محافظ البنك المركزى العراقى عددا من المصارف والشركات الفرنسية، وحثها على التعاون مع المؤسسات العراقية والاستثمار داخل العراق، مؤكدا أن القطاع المصرفى العراقى قادر على تلبية متطلبات الشركات الفرنسية وتسهيل مهامها، مع رغبة البنك المركزى العراقى بأن تكون فرنسا نقطة انطلاق القطاع المصرفى نحو أوروبا لإنشاء شبكة من العلاقات المصرفية المتميزة.