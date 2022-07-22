العالم اليوم - اعتقال إيرانيين في تركيا بشبهة تحضير "هجوم على إسرائيليين"

انتم الان تتابعون خبر اعتقال إيرانيين في تركيا بشبهة تحضير "هجوم على إسرائيليين" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 22 يوليو 2022 07:18 مساءً - أوقف ثلاثة إيرانيين يُشتبه في أنهم يحضّرون هجمات في تركيا ضد مواطنين إسرائيليين ووُضعوا قيد الحجز في إسطنبول، وفق ما أفادت وسائل إعلام تركية الجمعة.

وأوردت قناة "إن تي في" التركية الخاصة أن ثلاثة إيرانيين أوقفوا في 14 يوليو في إطار الشقّ الثاني من عملية تهدف إلى إحباط هجمات ضد إسرائيليين في تركيا.

ووُضع الموقوفون الثلاثة قيد الحجز الخميس، مما يرفع إلى سبعة عدد المواطنين الإيرانيين الملاحقين قضائيا على خلفية الوقائع نفسها منذ أواخر يونيو، بحسب القناة.

وكانت الدولة الإسرائيلية قد دعت في منتصف يونيو مواطنيها إلى مغادرة تركيا فورًا بسبب "خطر حقيقي وفوري" بتعرّضهم لهجمات إيرانية.

لكنّها عادت وأعلنت أواخر الشهر الفائت أنها خفّضت مستوى التهديد لمواطنيها في إسطنبول.

وقال يائير لبيد، الذي كان آنذاك وزيرا للخارجية الإسرائيلية من أنقرة حيث التقى نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو: "تم إنقاذ أرواح مواطنين إسرائيليين في الأسابيع الأخيرة بفضل التعاون الدبلوماسي والأمني بين إسرائيل وتركيا".